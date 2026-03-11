歐聯｜史洛特不滿紅軍欠缺入球決心 揚言次回合主場反勝晉級

利物浦在周二的歐聯16強首回合賽事中，作客土耳其伊斯坦布爾以0:1不敵加拉塔沙雷。紅軍主帥史洛特在賽後承認，球隊雖然在比賽初段表現出色並創造了不少機會，但最終因把握力不足及對手頑強的防守而飲恨。他強調，球隊需要學習對手在門前把握機會時展現出的決心，並寄望下周回到晏菲路主場能扭轉局勢。

史洛特認為，利物浦在比賽開局階段表現得甚至比三個月前在歐聯聯賽階段交手時更好。球隊製造了三、四次極具威脅的機會，其中最黃金的一次來自科域斯(Florian Wirtz )，面對幾近空門卻未能把握。就像上次交鋒一樣，紅軍錯失良機後僅五秒，便被對手首次進攻博得角球，並最終由利明拿(Mario Lemina)在比賽早段攻入全場唯一入球。

史帥讚揚對手入波決心

史洛特讚揚加拉塔沙雷球員在把握機會時表現出的決心，彷彿那是他們生命中的最後一次機會，這正是利物浦需要學習的地方。他指出：「球員有時在獲得機會時，會表現得好像還有十次機會在後頭。在0:1落後的局面下，加上客場的惡劣氣氛，比賽變得更加艱難。」

進攻把握力問題急需改善

紅軍整季面對入球把握力問題

對於球隊在進攻端的困境，史洛特坦言這是本賽季經常面臨的問題，他對此負有責任。「球隊經常能將球推進到進攻三區，但在創造入球機會方面卻顯得掙扎。」儘管如此，他認為球隊今仗創造的機會已足夠取得入球，其中艾基迪基的一次單刀機會被對方門將神勇化解。史洛特同時稱讚加拉塔沙雷的防守表現，認為他們展現了頑強的鬥志，球員們不惜一切地用身體阻擋射門。

爭議VAR判決感無奈

比賽中出現了一個爭議性的 VAR 判決，利物浦的一個潛在扳平入球被判無效，史洛特對此表示無奈；但他更感沮喪的是，在每次利物浦開出自由球或角球時，球證似乎總是傾向於判罰紅軍球員犯規。他特別指出：「伊巴希馬干拿迪手球前，華基爾雲迪積克的球衣被對方球員明顯拉扯。」史帥的話暗示球證可能受到了主場氣氛的影響。

史帥有信心次回合主場反勝入8強

儘管首回合失利，史洛特強調這只是「半場」，球隊下周將回到晏菲路主場作戰。他相信利物浦球迷能營造出同樣震撼的氣氛，並對球隊在主場的表現充滿信心。他期望球隊能改善表現，在球迷的支持下打出一場精彩的比賽，扭轉落後局面，爭取晉級八強。