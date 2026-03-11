2026世界盃｜國際足協主席恩芬天奴IG發文 指特朗普歡迎伊朗隊到美國踢世界盃

2026世界盃由美國、加拿大和墨西哥合辦，目前距離6月11日的開幕日只餘93日。國際足協主席恩芬天奴(Gianni Infantino)日前與美國總統特朗普(Donald J. Trump )會面，並談及伊朗局勢，恩芬天奴於個人社交媒體透露，特朗普表示歡迎伊朗足球隊到美國參加世界盃。

恩芬天奴(右)透露特朗普(左)歡迎伊朗隊到美國出席世界盃。路透社

恩芬天奴於個人IG談及與特朗普會面內容。恩芬天奴IG截圖

歡迎伊朗足球隊到美國比賽

恩芬天奴在個人IG發文，談及與美國總統特朗普見面內容：「今天晚上我會見了美國總統特朗普，討論即將到來的世界盃足球賽的備戰狀況，以及距離開幕僅餘93天，人們日益增長的興奮之情。

我們也談到了伊朗的現況，以及伊朗球隊已有資格參加2026年世界盃足球賽。 特朗普總統在討論中重申，伊朗隊當然是歡迎參加美國的比賽。

我們都需要像國際足協世界杯這樣的活動來凝聚現在的人們，我衷心感謝美國總統的支持，因為它再次顯示了足球團結世界。」