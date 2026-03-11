Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026世界盃｜國際足協主席恩芬天奴IG發文 指特朗普歡迎伊朗隊到美國踢世界盃

足球世界
更新時間：13:37 2026-03-11 HKT
發佈時間：13:37 2026-03-11 HKT

2026世界盃由美國、加拿大和墨西哥合辦，目前距離6月11日的開幕日只餘93日。國際足協主席恩芬天奴(Gianni Infantino)日前與美國總統特朗普(Donald J. Trump )會面，並談及伊朗局勢，恩芬天奴於個人社交媒體透露，特朗普表示歡迎伊朗足球隊到美國參加世界盃。

恩芬天奴(右)透露特朗普(左)歡迎伊朗隊到美國出席世界盃。路透社
恩芬天奴(右)透露特朗普(左)歡迎伊朗隊到美國出席世界盃。路透社
恩芬天奴於個人IG談及與特朗普會面內容。恩芬天奴IG截圖
恩芬天奴於個人IG談及與特朗普會面內容。恩芬天奴IG截圖

歡迎伊朗足球隊到美國比賽

恩芬天奴在個人IG發文，談及與美國總統特朗普見面內容：「今天晚上我會見了美國總統特朗普，討論即將到來的世界盃足球賽的備戰狀況，以及距離開幕僅餘93天，人們日益增長的興奮之情。
我們也談到了伊朗的現況，以及伊朗球隊已有資格參加2026年世界盃足球賽。 特朗普總統在討論中重申，伊朗隊當然是歡迎參加美國的比賽。
我們都需要像國際足協世界杯這樣的活動來凝聚現在的人們，我衷心感謝美國總統的支持，因為它再次顯示了足球團結世界。」 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
20小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
18小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
4小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
15小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
3小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-10 13:36 HKT
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
18小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
18小時前