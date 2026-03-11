歐聯｜舒米高迪基亞齊撐17分鐘被換熱刺門將堅士基 杜陀堅稱換人決定為保護門將

熱刺後備門將堅士基於周二的歐聯16強首回合作客馬德里體育會，獲熱刺主帥杜陀派遣擔任正選門將，惟他於開賽僅15分鐘內兩度犯下低級失誤，導致球隊早早落後。杜陀（Igor Tudor）無情地在17分鐘便將他換下。兩代曼聯門將舒米高（Peter Schmeichel）和迪基亞（David de Gea）不約而同地公開發聲，力撐堅士基，認為杜陀的決定過於殘忍，可能毀了這位年輕門將的前途。

堅士基今仗僅是其本賽季第三次上陣。然而，他的這場噩夢般的表現，讓他成為了眾矢之的。在被換下場時，堅士基難掩失落，淚灑球場，匆匆跑回更衣室。

前曼聯門將迪基亞公開發聲力撐堅士基。路透社

前曼聯門將舒米高公開發聲力撐堅士基。路透社

杜陀無情地在17分鐘便將堅士基換下。路透社

17分鐘換人決定摧毀堅士基前途

對於這次極具爭議的換人，前曼聯門神舒米高在接受CBS體育訪問時直言不諱：「當未來提起他(堅士基)的名字時，整個足球界都會記住這一刻。他需要得到支持，至少應該讓他踢到半場。杜陀完全毀了他的職業生涯。我真的很為他感到難過。」

另一位前曼聯門將、現效力費倫天拿的迪基亞，亦在社交媒體上發文聲援堅士基。深知門將壓力的迪基亞寫道：「沒有當過門將的人，永遠無法理解在這個位置上比賽有多麼困難。抬起頭來，你會重新振作的。」

杜陀堅持換下堅士基是要保護他

面對外界的批評，熱刺領隊杜陀賽後解釋稱，換下堅士基是為了「保護他」：「這種情況很少發生，我執教了15年，從未試過這樣做。但當時有必要這樣做，為了保護那個孩子和球隊。這是一個令人難以置信的情況。」杜陀堅稱賽前的選擇是正確的，認為球隊當時需要減輕正選門將域卡里奧（Vicario）的壓力，並強調堅士基是一位好門將。

杜陀形容這是一場「非常奇怪」的比賽，球隊因失誤「送」了對手三個入球，信心盡失。他亦向球迷致歉，承認球隊正處於困難時刻，似乎一切都在與他們作對。

杜陀堅持換下堅士基是要保護堅士基。路透社