Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜舒米高迪基亞齊撐17分鐘被換熱刺門將堅士基 杜陀堅稱換人決定為保護門將

足球世界
更新時間：13:25 2026-03-11 HKT
發佈時間：13:25 2026-03-11 HKT

熱刺後備門將堅士基於周二的歐聯16強首回合作客馬德里體育會，獲熱刺主帥杜陀派遣擔任正選門將，惟他於開賽僅15分鐘內兩度犯下低級失誤，導致球隊早早落後。杜陀（Igor Tudor）無情地在17分鐘便將他換下。兩代曼聯門將舒米高（Peter Schmeichel）和迪基亞（David de Gea）不約而同地公開發聲，力撐堅士基，認為杜陀的決定過於殘忍，可能毀了這位年輕門將的前途。
堅士基今仗僅是其本賽季第三次上陣。然而，他的這場噩夢般的表現，讓他成為了眾矢之的。在被換下場時，堅士基難掩失落，淚灑球場，匆匆跑回更衣室。

前曼聯門將迪基亞公開發聲力撐堅士基。路透社
前曼聯門將迪基亞公開發聲力撐堅士基。路透社
前曼聯門將舒米高公開發聲力撐堅士基。路透社
前曼聯門將舒米高公開發聲力撐堅士基。路透社
杜陀無情地在17分鐘便將堅士基換下。路透社
杜陀無情地在17分鐘便將堅士基換下。路透社

17分鐘換人決定摧毀堅士基前途

對於這次極具爭議的換人，前曼聯門神舒米高在接受CBS體育訪問時直言不諱：「當未來提起他(堅士基)的名字時，整個足球界都會記住這一刻。他需要得到支持，至少應該讓他踢到半場。杜陀完全毀了他的職業生涯。我真的很為他感到難過。」
另一位前曼聯門將、現效力費倫天拿的迪基亞，亦在社交媒體上發文聲援堅士基。深知門將壓力的迪基亞寫道：「沒有當過門將的人，永遠無法理解在這個位置上比賽有多麼困難。抬起頭來，你會重新振作的。」

17分鐘換人決定摧毀堅士基前途。路透社
17分鐘換人決定摧毀堅士基前途。路透社

杜陀堅持換下堅士基是要保護他

面對外界的批評，熱刺領隊杜陀賽後解釋稱，換下堅士基是為了「保護他」：「這種情況很少發生，我執教了15年，從未試過這樣做。但當時有必要這樣做，為了保護那個孩子和球隊。這是一個令人難以置信的情況。」杜陀堅稱賽前的選擇是正確的，認為球隊當時需要減輕正選門將域卡里奧（Vicario）的壓力，並強調堅士基是一位好門將。
杜陀形容這是一場「非常奇怪」的比賽，球隊因失誤「送」了對手三個入球，信心盡失。他亦向球迷致歉，承認球隊正處於困難時刻，似乎一切都在與他們作對。

杜陀堅持換下堅士基是要保護堅士基。路透社
杜陀堅持換下堅士基是要保護堅士基。路透社

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
20小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
18小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
4小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
15小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
3小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-10 13:36 HKT
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
18小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
18小時前