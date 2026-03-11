Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜奧利斯梅開二度 拜仁作客6：1大勝阿特蘭大

足球世界
歐聯16強首回合，拜仁慕尼黑有哈利卡尼因小腿傷初癒先列後備，仍憑米高奧利斯梅開二度，以 6：1 大勝阿特蘭大。

阿特蘭大次回合要創出奇蹟，難度極高。法新社
奧利斯今場梅開二度。法新社
拜仁首回合大勝6：1。法新社
拜仁25分鐘連轟3球

拜仁今仗反客為主，開賽僅25分鐘便3球領先。12分鐘，奧利斯開快開角球予基拿比，後者助攻祖薛史坦尼錫近門射入先開紀錄。22分鐘，奧利斯於右路推大位起左腳，燙入遠柱助拜仁領先2：0。隨後他再橫傳予後上的基拿比，後者面對出迎的阿特蘭大門將卡尼施捷冷靜起腳破網，助拜仁半場以3：0遙遙領先。

換邊後拜仁攻勢未減，52分鐘尼高拉斯積遜射成4：0；奧利斯於64分鐘攻入一記差不多是複製上半場的入球，個人梅開二度；穆斯亞拿於67分鐘接應右路傳中近門破網，助拜仁領先至 6：0。阿特蘭大則僅憑柏沙歷於93分鐘近門補中破蛋。拜仁最終以6：1大炒阿特蘭大，帶着極大優勢回到安聯球場；次回合將於3月18日上演。

