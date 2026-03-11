歐聯｜熱刺作客馬體會2：5潰敗 門將兩度派膠17分鐘被換走

熱刺在英超正為護級而戰，今季表現較好的歐聯戰線亦受嚴重挫敗。他們今晨在歐聯16強首回合作客馬德里體育會，正選把關的捷克門將堅士基兩度「送禮」，僅上陣17分鐘便被換走。熱刺最終以2：5不敵馬德里體育會，杜陀接手以來暫時4戰皆北。

馬體會首回合大勝。法新社

堅士基於6分鐘「跣腳」誤傳，成為他噩夢的開始。法新社

堅士基失落地步出場。法新社

今仗熱刺防線演出形同夢遊。開賽僅6分鐘，門將堅士基解圍時滑倒，皮球直接落在盧卡文腳下，最終由馬高斯洛蘭迪攻門破網開紀錄。隨後，雲迪雲亦在禁區內失去平衡，讓基沙文把握機會射成 2：0。堅士基的噩夢尚未結束，他接應隊友回防欲第一時間轉方向時「撻Q」，祖利安艾華利斯拿直接引球到空門前，再將皮球送入網。熱刺於15分鐘便以0：3落後，杜陀在17分鐘將堅士基換離陣，換回一號門將維卡里奧把關。這名 22 歲捷克門將離場時，獲得隊友及馬體會球迷的掌聲安慰。

艾華利斯梅開二度

但熱刺後防仍未止血，馬體會於22分鐘由拿洛文特混戰中射入第4球。熱刺雖憑柏度樸路於26分鐘扳回1球，半場以1：4落後，但換邊後再於55分鐘被艾華利斯破網，個人梅開二度。76分鐘，到馬體會門將奧比歷犯錯，他直接將皮球傳予熱刺球員，最終蘇蘭基接應傳送射入。雪上加霜的是，熱刺末段有祖奧包連夏與基斯甸羅美路頭部相撞；柏連拿需要退下火線，羅美路亦顯然受傷勢影響，令熱刺在比賽尾段只能以十人應戰。最終熱刺以2：5大敗一場。