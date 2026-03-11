Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜熱刺作客馬體會2：5潰敗 門將兩度派膠17分鐘被換走

足球世界
更新時間：07:03 2026-03-11 HKT
發佈時間：07:03 2026-03-11 HKT

熱刺在英超正為護級而戰，今季表現較好的歐聯戰線亦受嚴重挫敗。他們今晨在歐聯16強首回合作客馬德里體育會，正選把關的捷克門將堅士基兩度「送禮」，僅上陣17分鐘便被換走。熱刺最終以2：5不敵馬德里體育會，杜陀接手以來暫時4戰皆北。

馬體會首回合大勝。法新社
馬體會首回合大勝。法新社
堅士基於6分鐘「跣腳」誤傳，成為他噩夢的開始。法新社
堅士基於6分鐘「跣腳」誤傳，成為他噩夢的開始。法新社
堅士基失落地步出場。法新社
堅士基失落地步出場。法新社

今仗熱刺防線演出形同夢遊。開賽僅6分鐘，門將堅士基解圍時滑倒，皮球直接落在盧卡文腳下，最終由馬高斯洛蘭迪攻門破網開紀錄。隨後，雲迪雲亦在禁區內失去平衡，讓基沙文把握機會射成 2：0。堅士基的噩夢尚未結束，他接應隊友回防欲第一時間轉方向時「撻Q」，祖利安艾華利斯拿直接引球到空門前，再將皮球送入網。熱刺於15分鐘便以0：3落後，杜陀在17分鐘將堅士基換離陣，換回一號門將維卡里奧把關。這名 22 歲捷克門將離場時，獲得隊友及馬體會球迷的掌聲安慰。

艾華利斯梅開二度

但熱刺後防仍未止血，馬體會於22分鐘由拿洛文特混戰中射入第4球。熱刺雖憑柏度樸路於26分鐘扳回1球，半場以1：4落後，但換邊後再於55分鐘被艾華利斯破網，個人梅開二度。76分鐘，到馬體會門將奧比歷犯錯，他直接將皮球傳予熱刺球員，最終蘇蘭基接應傳送射入。雪上加霜的是，熱刺末段有祖奧包連夏與基斯甸羅美路頭部相撞；柏連拿需要退下火線，羅美路亦顯然受傷勢影響，令熱刺在比賽尾段只能以十人應戰。最終熱刺以2：5大敗一場。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
14小時前
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
21小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 伊官員：不會與美國進行任何談判｜持續更新
即時國際
1小時前
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
9小時前
24歲本地大學男生涉「按揭預付費」電話騙案被捕。蔡楚輝攝
24歲大學生為800元酬勞 替假冒律師行詐騙集團收50萬騙款 當場被捕
突發
17小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
12小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
14小時前
第27期六合彩今晚（3月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
10小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
18小時前