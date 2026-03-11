Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜耶馬96分鐘12碼建功 巴塞隆拿作客1：1逼和紐卡素

足球世界
歐聯16強首回合，紐卡素在主場幾乎重演1997年擊敗巴塞隆拿的神話。但「喜鵲」於96分鐘被巴塞的拉明耶馬射入12碼，最終兩軍以1：1賽和。

泰奧94分鐘侵犯奧莫輸12碼。美聯社
耶馬為巴塞射入12碼扳平。美聯社
哈維班尼斯為紐卡素先開紀錄。美聯社
紐卡素領隊賀維賽前形容此役為球會近代史最重要的賽事，球隊表現亦不負所託。今場紐卡素16次攻門，比巴塞的9次多；攻門中目標以4：2同樣佔優。86 分鐘，紐卡素終於攻破巴塞大門，積及梅菲於右路與隊友撞牆後傳中，哈維班尼斯第一時間掃把腳破網，巴塞門將祖安加西亞欲救無從。紐卡素領先 1：0，聖占士公園球場氣氛陷入瘋狂。

泰奧94分鐘犯規輸12碼

可是，紐卡素未能守住最後幾秒。今場下半場補時為4分鐘，就在第4分鐘時，巴塞的丹尼爾奧莫於中路突破扭入禁區，紐卡素後衛馬歷泰奧伸腳絆跌對手，令主隊被判12碼。巴塞由耶馬操刀，射門將的右下方，為紐卡素把關的蘭斯達爾捉錯路。最終巴塞於96分鐘「絕平」紐卡素，兩軍各一言和；次回合將於下周三深夜，於巴塞主場上演。

