歐聯｜熱刺二號門將兩度嚴重犯錯17分鐘被換走 杜陀被轟冷漠無情

熱刺於歐聯16強首回合作客馬德里體育會，派出二號門將、22歲的堅士基（Antonin Kinsky）把關，但他開賽15分鐘內已失3球，其中兩球來自他的嚴重犯錯。他於17分鐘便無情地被領隊杜陀換走，直接步入更衣室。

熱刺正選門將維卡里奧因近期表現備受批評，今場被貶後備。本以為今場可能成為22的堅士基「上位」的黃金機會，卻演變成噩夢一場，甚至或令他於熱刺的職業生涯就此「玩完」。

堅士基於6分鐘「跣腳」誤傳，成為他噩夢的開始。法新社

堅士基兩度嚴重犯錯。法新社

堅士基於17分鐘被換走。法新社

堅士基失落地步出場。法新社

15分鐘內失3球 其中兩球犯錯

堅士基今場首個犯錯於6分鐘出現，當時是熱刺的龍門球，隊友輕輕橫傳予堅士基，後者欲大腳踢上前時「跣腳」，直接將皮球交予敵軍鋒將盧卡文，馬體會兩下短傳後，最後馬高斯洛蘭迪攻門破網。14分鐘基沙文為馬體會擴大領先優勢至2：0。15分鐘，堅士基再度犯下嚴重錯誤，他接應隊友回傳欲第一時間橫傳轉方向，但是「撻Q」，被衝前的祖利安艾華利斯拿下皮球並射入空門；艾華利斯將皮球帶向空門，堅士基已深知不妙，倒地掩面。

杜陀沒理會 堅士基直接步入更衣室

17分鐘出現殘酷一刻，堅士基被領隊杜陀換走，攄《天空體育》的描述，杜陀並沒有理會步出球場的堅士基。這名22歲門將失落地，直接步入更衣室。《TNT Sports》的評述炮轟杜陀無情，「領隊甚至沒有上去安慰，做一些事安撫場面，要多冷漠有多冷漠」。前英格蘭國腳門將祖赫特亦表示：「我嘗試理解這一切，我為他完全地感到心碎。我明白這是艱難的運動，這是歐聯賽場，很重要的比賽。我在賽前也講過，杜陀有機會解釋，為何選擇在今場派堅士基擔正，但他沒有講任何說話。」

熱刺最終以2：5不敵馬體會，次回合將於下周三深夜、回到熱刺主場上演。堅士基於2025年1月由捷克甲組聯賽的布拉格斯拉維亞加盟，今季只於聯賽盃2次為熱刺正選上陣。