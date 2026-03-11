歐聯｜史洛特領利物浦第100場失威 16強首回合0：1不敵加拉塔沙雷

史洛特帶領利物浦第100場，於歐聯16強首回合作客加拉塔沙雷出師不利。主隊憑利明拿（Mario Lemina）一箭定江山，以1：0小勝「紅軍」先拔頭籌。兩軍今場各食一次「詐糊」。

利物浦首回合以0：1不敵加拉塔沙雷。美聯社

史洛特帶領利物浦第100場。美聯社

加拉塔沙雷先拔頭籌。美聯社

利物浦角球失守

利明拿於2分鐘的犯錯，險些導致球隊先落後；他回後接應門將的短傳，橫傳將皮球直接交予利物浦的域斯腳下，後者第一時間起腳射斜。但利明拿於7分鐘成為加拉塔沙雷贏波功臣；主隊一次左路角球，域陀奧森文（Victor Osimhen）頭槌攻門，利明拿於門前加一頭頂入，為球隊打開紀錄。利物浦及後反撲，16分鐘右路幾下短傳後搓向左路，無人看管的域斯起腳，被加拉塔沙雷門將卡基亞（Uğurcan Çakır）擋出。加拉塔沙雷的兩側傳中頗具威脅，但埋門一腳不是略欠質素，便是被利物浦門將馬馬達舒維利擋出。

下半場各食一次詐糊

半場落後0：1的利物浦，下半場62分鐘後防出現險象，伊巴希馬干拿迪的解圍犯錯，奧森文門前執漏輕鬆射入，但在組織攻勢的過程中，隊友耶馬斯（Baris Alper Yilmaz）雖沒觸球、但在越位位置起步參與進攻，入球被判無效。70分鐘到紅軍食詐糊，一次左路角球攻勢，門前混戰後皮球入網窩；經VAR長時間翻看後，認為干拿迪的手曾經接觸皮球，入球無效。最終利物浦首回合以0：1落敗，次回合將於下周三深夜、回到紅軍主場上演。