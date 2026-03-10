英超│B費留曼聯條件曝光 一定要取得歐聯席位

曼聯中場兼隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes，簡稱B費)今夏會否離隊，一直是球迷關心的話題，消息人士透露他留隊的條件，就是球隊一定要取得來季歐聯席位。如果球隊真的獲得歐聯門券，加上有理想的計劃，這名葡萄牙中場肯定會留低。

正受到到多間沙特阿拉伯和歐洲豪門青睞的B費。法新社

取得歐聯席位留低

英國《每日郵報》透露，正受到到多間沙特阿拉伯和歐洲豪門青睞的B費，正權衡未來，待夏天才做出最後決定。其身邊人向媒體透露，這名31歲葡萄牙中場意向留守曼聯，但前提是球隊一定要躋身英超前4，獲得來季歐聯席位，如果球隊達標，加上拿出有理想的計劃，他就會推掉所有的邀請，留守曼聯一起參加歐聯。

正受到到多間沙特阿拉伯和歐洲豪門青睞的B費。美聯社

正受到到多間沙特阿拉伯和歐洲豪門青睞的B費。法新社

享受與卡域克合作

當然主帥人選亦會影響其決定，消息指此子十分享受與看守主教練卡域克合作，如果後者轉正長期留效，他就會更加開心。