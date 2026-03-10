英超│曼城洛迪愛玩無人機 被鄰居投訴侵犯私隱遭警方調查

曼城的金球獎中場洛迪卡斯簡迪(Rodrigo Hernandez Cascante)最近愛上玩無人機，但英國《太陽報》指他在自己的頂層住宅內放無人機，經常距離其他住戶的窗戶僅一米左右，被鄰居投訴侵犯私隱。有人就此報警求助，曼徹斯特警方表示正調整事件。

曼城的金球獎中場洛迪卡斯簡迪。法新社

洛迪放無人機令鄰居不安

報導指洛迪卡斯簡迪居於曼徹斯特市中心一座住宅的頂層單位，部份鄰居投訴這名西班牙中場經常於單位露台放無人機，無人機多次飛至距離其他單位窗戶僅一米左右，令居民感到不安。一名男住戶表示：「我和伴侶在家裡看電視時，突然發現在窗外一米左右有一架無人機。我和妻子感到非常不安，被洛迪的無人機打擾。」另一位貨車司機就指親眼見到無人機飛回洛迪單位的露台。

住戶報警求助 警方正調整

而洛迪已成為眾矢之的，不少鄰居已向物業公司投訴要求處理，亦有住戶在大廈的whatsapp群組表達不滿，有人更拍下洛迪在露台操控無人機裝置的相片。同時有住戶已報警求助，曼徹斯特警方回應：「我們已經收到相關投訴，目前警員正在進行調查。」

曼城的金球獎中場洛迪卡斯簡迪最近愛上玩無人機。網上討論區截圖

女友送贈無人機 一玩便愛上

洛迪早前受訪時曾表示自己最近愛上無人機，首架無人機是女朋友贈送。他指喜歡通過無人機的鏡頭，俯瞰未知的世界，並拍出漂亮的全景照。同時他透露最初在家裡玩，但地方太細，不便操控。

