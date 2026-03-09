英超│曼聯標價4500萬歐羅放售奧拿拿 特拉布宗無錢買斷

土超特拉布宗今季借用曼聯門將奧拿拿(Andre Onana)，但該隊副主席卡夫卡斯指紅魔要求的買斷費為4500萬歐羅，他們負擔不起，在借用期滿後會將他送回紅魔。而消息指沒有歐洲球會願意支付這筆費用，奧拿拿來季可能要繼續留在曼聯。

沒有歐洲球會願意支付買斷奧拿拿費用，奧拿拿來季可能要繼續留在曼聯。路透社

特拉布宗告知曼聯無錢買斷

奧拿拿今季借用至特拉布宗，發展未如人意，最近在陣上經常出現失誤。再者曼聯為這名喀麥隆國門標價4500萬歐羅，特拉布宗未能承擔。其副主席卡夫卡斯受訪時表示：「曼聯對奧拿拿的報價介乎4500萬至5000萬歐羅之間，鑑於特拉布宗的實際情況，我們的主席已向曼聯告知情況。」而卡夫卡斯續指，他知道如果奧拿拿未能留在曼聯，傾向留守歐洲聯賽，在高水平地方效力。

奧拿拿最近在陣上經常出現失誤。法新社

曼聯現進退兩難

然而《曼徹斯特晚報》指，奧拿拿已成紅魔的難題。皆因目前沒有任何一支歐洲球隊，願意斥資4500萬歐羅簽下奧拿拿，除非紅魔大幅減價，否則難放人。而曼聯又不想低價賣走他，以免影響英超的盈利與可持續性規定（PSR），目前進退兩難。