Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯球員抱怨賽程疏難保持狀態 上場不敵紐卡素覺得愧對卡域克

足球世界
更新時間：16:31 2026-03-09 HKT
發佈時間：16:31 2026-03-09 HKT

曼聯上周中英超快車不敵紐卡素，錄得卡域克執教球會以來首敗，據報球員們都不滿意自己的演出，大家都覺得辜負了主教練的期望。同時紅魔對完喜鵲後的39日內，只有2場比賽，魔將都抱怨比賽場數太少，很難保持狀態。

曼聯上周中英超快車不敵紐卡素，錄得卡域克執教球會以來首敗。法新社
曼聯上周中英超快車不敵紐卡素，錄得卡域克執教球會以來首敗。法新社

對紐卡素表現差 辜負卡域克

卡域克於1月接手曼聯後，頭7場英超收錄6勝1和，可是上周中快車作客1:2不敵紐卡素，嘗到上任後首敗。他在賽後不滿意球隊演出，與對方主帥艾迪賀維和教練團握手，亦向看台上的客場球迷鼓掌感謝支持後，就直接返回更衣室，沒有與球員交流。英國《太陽報》透露，眾魔將亦不滿其演出，覺得辜負了卡域克的期望，希望接下來作出改變，不可再次出現相同的問題。

曼聯對紐卡素表現差，球員表示辜負卡域克。法新社
曼聯對紐卡素表現差，球員表示辜負卡域克。法新社
曼聯對紐卡素表現差，球員表示辜負卡域克。法新社
曼聯對紐卡素表現差，球員表示辜負卡域克。法新社

39日只踢2場比賽 認為難入局

而曼聯球員亦抱怨賽程稀疏，難保持狀態。在上場不敵紐卡素後，下場比賽是3月15日主場對阿士東維拉的英超，之後就是3月20日作客般尼茅夫的聯賽，緊接已是國際賽後，4月13日聯賽地頭對列斯聯，換句話說紅魔於39日內只有兩場比賽。消息人士指：「比賽間的巨大間隔，對球隊不利，球員們難以入局。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
8小時前
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡減油稅、派油券紓困
社會
6小時前
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
2026-03-08 13:15 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
7小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-08 12:59 HKT
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
4小時前
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
11小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
2026-03-08 16:30 HKT