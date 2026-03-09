英超│曼聯球員抱怨賽程疏難保持狀態 上場不敵紐卡素覺得愧對卡域克
更新時間：16:31 2026-03-09 HKT
發佈時間：16:31 2026-03-09 HKT
發佈時間：16:31 2026-03-09 HKT
曼聯上周中英超快車不敵紐卡素，錄得卡域克執教球會以來首敗，據報球員們都不滿意自己的演出，大家都覺得辜負了主教練的期望。同時紅魔對完喜鵲後的39日內，只有2場比賽，魔將都抱怨比賽場數太少，很難保持狀態。
對紐卡素表現差 辜負卡域克
卡域克於1月接手曼聯後，頭7場英超收錄6勝1和，可是上周中快車作客1:2不敵紐卡素，嘗到上任後首敗。他在賽後不滿意球隊演出，與對方主帥艾迪賀維和教練團握手，亦向看台上的客場球迷鼓掌感謝支持後，就直接返回更衣室，沒有與球員交流。英國《太陽報》透露，眾魔將亦不滿其演出，覺得辜負了卡域克的期望，希望接下來作出改變，不可再次出現相同的問題。
39日只踢2場比賽 認為難入局
而曼聯球員亦抱怨賽程稀疏，難保持狀態。在上場不敵紐卡素後，下場比賽是3月15日主場對阿士東維拉的英超，之後就是3月20日作客般尼茅夫的聯賽，緊接已是國際賽後，4月13日聯賽地頭對列斯聯，換句話說紅魔於39日內只有兩場比賽。消息人士指：「比賽間的巨大間隔，對球隊不利，球員們難以入局。」
