港足公布尼泊爾友賽和作客亞盃外初選名單 40人名單外流兵佔4成

中國香港足球總會今日（9日）公布本月26日作客尼泊爾的國際友誼賽，以及31日對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事的40人初選名單。資料圖片

港隊將於3月26日香港時間晚上7時先友賽尼泊爾，之後再於31日香港時間傍晚6時，出征亞盃外作客印度。初選名單中不乏球迷熟悉的面孔， 名單上40位球員有人16外流國内球會。包括最近加盟中甲南京城市的黃威，上個月轉會長春亞泰的賓紀文、2月中正式加入青島西海岸的巴拉克和將加入青島海牛的顏卓彬亦在列。名單上除出現一眾外流球員外，亦包括一些較新鮮的面孔。例如上次賀歲盃賀歲盃的流浪門將葉嘉宇和理文門將潘尚希。

守門員：

葉嘉宇 (標準流浪)、龐焯熙 (傑志)、潘尚希 (理文)、謝家榮 (大埔)

後衛：

茹子楠 (北京國安)、賓紀文 (長春亞泰)、亞歷斯祖 (成都蓉城)、 鐘樂安、李毅凱 (東區)、周緣德 (河南酒祖杜康)、慈 英、甘智健、 林樂勤 (傑志)、龍梓軒 (九龍城)、杜 度、余煒廉 (理文)、 陳晉一 (上海申花)、梁諾恆 (深圳青年人)、勞烈斯 (延邊龍鼎)

中場：

余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、胡晉銘 (理文)、 顏卓彬 (青島海牛)、巴拉克 (青島西海岸)、陳肇鈞、費蘭度 (大埔)、 杜國榆 (南通支雲)、黃 威 (南京城市)

前鋒：

劉智樂 (標準流浪)、吳宇曦 (重慶銅梁龍)、洛迪古斯 (東方)、 艾華頓、劉家喬 (理文)、馬希偉 (陝西聯合)、李小恆 (山東泰山)、 安永佳 (上海海港)、李樂謙 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、米高