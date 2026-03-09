港足公布尼泊爾友賽和作客亞盃外初選名單 40人名單外流兵佔4成
更新時間：16:15 2026-03-09 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-09 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-09 HKT
中國香港足球總會今日（9日）公布本月26日作客尼泊爾的國際友誼賽，以及31日對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事的40人初選名單。
港隊將於3月26日香港時間晚上7時先友賽尼泊爾，之後再於31日香港時間傍晚6時，出征亞盃外作客印度。初選名單中不乏球迷熟悉的面孔， 名單上40位球員有人16外流國内球會。包括最近加盟中甲南京城市的黃威，上個月轉會長春亞泰的賓紀文、2月中正式加入青島西海岸的巴拉克和將加入青島海牛的顏卓彬亦在列。名單上除出現一眾外流球員外，亦包括一些較新鮮的面孔。例如上次賀歲盃賀歲盃的流浪門將葉嘉宇和理文門將潘尚希。
守門員：
葉嘉宇 (標準流浪)、龐焯熙 (傑志)、潘尚希 (理文)、謝家榮 (大埔)
後衛：
茹子楠 (北京國安)、賓紀文 (長春亞泰)、亞歷斯祖 (成都蓉城)、 鐘樂安、李毅凱 (東區)、周緣德 (河南酒祖杜康)、慈 英、甘智健、 林樂勤 (傑志)、龍梓軒 (九龍城)、杜 度、余煒廉 (理文)、 陳晉一 (上海申花)、梁諾恆 (深圳青年人)、勞烈斯 (延邊龍鼎)
中場：
余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、胡晉銘 (理文)、 顏卓彬 (青島海牛)、巴拉克 (青島西海岸)、陳肇鈞、費蘭度 (大埔)、 杜國榆 (南通支雲)、黃 威 (南京城市)
前鋒：
劉智樂 (標準流浪)、吳宇曦 (重慶銅梁龍)、洛迪古斯 (東方)、 艾華頓、劉家喬 (理文)、馬希偉 (陝西聯合)、李小恆 (山東泰山)、 安永佳 (上海海港)、李樂謙 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、米高
最Hit
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
2026-03-08 13:15 HKT
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
2026-03-08 10:30 HKT
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
2026-03-08 12:59 HKT
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
2026-03-08 16:30 HKT