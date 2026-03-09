西甲│沙維炮轟巴塞主席拿樸達「壞事做盡」 拒美斯回歸兼大話連篇

前巴塞隆拿教練沙維近日接受西班牙媒體《先鋒報》訪問，大爆執教期間關於自己、美斯和主席拿樸達的內幕。當中他直斥拿樸達「壞事做盡」，是他阻止美斯回歸球會，害怕後者回來會搶權；同時他又指巴塞實權落在拿樸達前妻的哥哥艾捷華利亞身上，後者聯同拿樸達經常講大話，包括向球員訛稱自己想賣走他們，離間關係。

前巴塞隆拿教練沙維直斥阻止美斯回歸球會拿樸達。法新社

沙維斥拿樸達阻止美斯回歸

球員時代為巴塞踢了18年的沙維，2021年以教練身份回歸母會，教到2024年才不歡而散離開。沙維離任後沒有談論舊會，但他近日接受《先鋒報》專訪，大爆當年自己在球隊的內幕，點名直斥主席拿樸達「壞事做盡」。他先提及美斯在2023年夏天離開巴黎聖日耳門時，非常接近回歸巴塞，他在當年1月親自和美斯聯絡，後者同意回巢，之後拿樸達就與美斯的父親傾談合約，西甲賽會亦開綠燈，批准在當時的薪酬架構下讓他回來。當競技和經濟層面談好，拿樸達最終阻止美斯回歸，沙維指拿樸達當時對他說：「如果美斯回來，會打破球會薪酬架構，變成薪酬戰。而且美斯影響力大會搶權，他絕不容許此事發生。」

沙維更指因為未能回歸，他和美斯的關係一度跌入冰點，後者曾拒絕接聽自己的電話。幸好兩人如今已沒有芥蒂，重新成為好朋友，不時聯絡寒暄。

被直斥阻止美斯回歸球會的拿樸達。法新社

批大話連篇兼「壞事做盡」

沙維之後又提到自己是在不愉快的情況下，與球會翻面而離開。他憶述巴塞實際決策權是落在拿樸達前妻的哥哥艾捷華利亞身上，後者在隊內沒有職位，但擁有話事權。沙維指他在24年1月已決定在該季結束後離開，拿樸達在他面前多番挽留，又表示球隊不可以沒有他執教，令他有改變決定的想法。然而艾捷華利亞之後突然指責球隊的體能出問題，更不停講大話，「艾捷華利亞和拿樸達先在媒體上對我發動攻勢。而艾捷華利亞更去找一止球員，包括沙治羅拔圖、柏迪、拉芬夏比洛尼等，說我想賣掉他們，完全謊話連篇。」

沙維最終對拿樸達和艾捷華利亞非常失望，決定離開巴塞，並表示將來都不會重返球隊。