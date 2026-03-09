足球｜朗尼莊臣現身小學教波受熱捧 撐曼聯爭前四重返歐聯

曼聯名宿朗尼莊臣（Ronny Johnsen）今日（9日）現身九龍東頭邨福德學校，參與「賽馬會學界足球發展計劃」活動。這位昔日紅魔鐵衛除親自落場指導小學生外，亦對曼聯今季走勢侃侃而談，樂觀看好曼聯可以重返歐聯。

親民簽名有求必應 讚港孩乖巧

朗尼莊臣今晨抵達福德學校，隨即受到師生熱烈歡迎。雖然退役多年，但這位曼聯名宿風采依然，與學生進行熱身及分組活動時全情投入，毫無架子。現場氣氛相當熱鬧，不少小學生手持朗尼莊臣昔日的英姿照片索取簽名，他亦來者不拒，盡顯親民一面。

朗尼莊臣受熱捧，認真為小球迷簽名。楊功煜攝

朗尼莊臣受熱捧，認真為小球迷簽名。楊功煜攝

朗尼莊臣受熱捧，認真為小球迷簽名。楊功煜攝

相隔約多年重臨香江，莊臣坦言感覺親切：「回到香港總是令人高興，這裡的球迷對球會非常熟悉，支持度極高。」談及與本地學童的互動，在挪威亦有參與學校工作的莊臣笑言：「這裡的孩子非常乖巧聽話，我在挪威學校看到的學生可沒這麼『聽話』。看到他們享受足球帶來的樂趣，我也感到很欣慰。這正是曼聯、曼聯足球學校與香港賽馬會合作推動這計劃的意義所在。」

撐教練團領軍 盼曼聯重返歐聯

對於球隊由卡域克領軍後的反彈，莊臣表示驚喜及支持。「作為前球員及曼聯球迷，我對目前的教練團隊絕對支持。球隊近期在聯賽榜回升，成績有目共睹。」對於紅魔能否保住前四奪取歐聯資格，他審慎樂觀：「雖然困難，但我對球隊目前的精神面貌很正面，若能重返歐聯將是極大鼓舞。」

莊臣亦被問及對曼聯後防大將麥佳亞（Harry Maguire）的看法。對於這位後輩近期的表現及續約問題，莊臣認為信心是關鍵：「麥佳亞在球會已有一段時間，經驗豐富。防守球員的表現往往取決於整體隊型，當球隊運作暢順，後衛的工作自然較容易。」他指出，隨著球隊近期戰績改善，整條防線的信心亦隨之建立，「足球就是關於信心，贏波自然有信心。」

馬會多年來一直積極推動本地足球發展，與曼聯自2013年起合作推出「賽馬會學界足球發展計劃」，現更透過馬會慈善信託基金捐款予東華三院協助籌辦計劃活動，將一套以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入本地中小學、幼稚園及大專院校，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。