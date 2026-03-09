理文再易帥 3年換4個主帥 朱兆基上任不足一年離隊
更新時間：13:47 2026-03-09 HKT
發佈時間：13:47 2026-03-09 HKT
發佈時間：13:47 2026-03-09 HKT
理文足球會昨日（8日）宣布，主教練朱兆基即日起正式離任，結束不足一年的執教生涯。球隊於足總盃出局後不足五小時作出公布離任，並由助教列特暫代主教練職務，領軍完成今季餘下賽事。
現年46歲的朱兆基，去年三月首度暫代主教練，其後獲會方信任，於季尾正式坐正。然而球隊今季戰績未如理想，各項賽事17場錄得11勝3和3負。而理文昨午在足總盃8強補時被標準流浪逼和後，互射十二碼，不敵對手出局。
出局後不足5小時，理文就在社交媒體上宣佈朱兆基由即日起離任球隊主教練一職。球會衷心感謝他一直以來的付出與貢獻，並祝願未來發展一切順利。并且安排助教列特（Darren Read） 將暫代主教練職務，帶領球隊出戰今季餘下賽事。
理文自陳曉明於2018至2023年間執教後，教練席位更迭頻繁。曾昭達領軍一年後離任，賀蘭特僅任教4個月便被換走，連同朱兆基在內，近3年主帥在位時間基本不足一年。球隊穩定性屢受考驗，今次季中再度易帥，亦反映管理層對成績要求極高。
最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
2026-03-08 12:59 HKT
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
2026-03-08 10:30 HKT
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
2026-03-08 06:00 HKT
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
2026-03-08 13:00 HKT