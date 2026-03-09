Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

球迷奇招阻球證睇VAR 即場「掹插蘇」令屏幕無畫面 結果出人意表

足球世界
周日德乙普斯辛蒙斯達主場對哈化柏林(Preussen Munster VS Hertha BSC)一仗，出現意想不到一幕，主隊球迷在比賽期間竟「掹插蘇」，令場邊的VAR屏幕無法顯示，阻止球證翻看VAR作出不利己隊的判罰。而結果是球證未能觀看片段，仍判主隊輸12碼，最終普斯辛蒙斯達亦以1:2不敵哈化柏林。

普斯辛蒙斯達亦以1:2不敵哈化柏林。法新社
極端球迷「掹插蘇」 阻球證睇VAR

奇芭一幕於上半場44分鐘出現，當時客軍哈化柏林中場古辛斯在普斯辛蒙斯達禁區內被主隊中堅古利斯踢跌，球證碧基爾沒有吹罰。VAR之後介入，要求碧基爾到場邊觀看事發片段，當他走到場邊時，發現屏幕無畫面，據德國《圖片報》指原來是主隊一名極端球迷，將屏幕的插蘇「掹走」，阻止球證觀看，同時亦有部份主隊球迷在看台上拉出「停止使用VAR」的橫額。

極端球迷「掹插蘇」 阻球證睇VAR。網上截圖
照判12碼 普斯辛蒙斯達輸波

碧基爾雖未能觀看片段，但他依靠VAR球證的指示判罰12碼，並通過廣播向現場球迷解釋經過VAR球證的判決，肯定古利斯有犯規，踢到古辛斯的腳脛。而哈化柏林鋒將利爾斯射入極刑領先，普斯辛蒙斯達換邊後初段入波追和，可是到下半場補時4分鐘再失守，最終主場輸1:2。

https://www.bundesliga.com/en/2bundesliga/videos/watch/winkler-mit-dem-lucky-punch-ex6tUcHh

 

 

