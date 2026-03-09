意甲│40歲莫迪歷寶刀未老 專注防守8次搶回控球權 幫AC米蘭贏打吡

周日意甲，AC米蘭「主場」1:0擊敗同市宿敵國際米蘭，40歲中場莫迪歷雖然沒有入球和助攻，但全場專注防守，8次搶回控球權，成為球隊的無名英雄。此子賽前自費購買了60張比賽門票，讓克羅地亞的家人和朋友入場觀戰，最終以一場勝仗讓大家滿足離開。

AC米蘭1:0擊敗同市宿敵國際米蘭。路透社

40歲踢足90分鐘滿場飛

莫迪歷今場大部份時間專注防守，其預期入球(xG)和預期助攻(xA)分別只有0.08及0.04，並僅得傳中和關鍵傳球各1次，但防守數據出眾。他共8次奪回控球權，還有3次解圍、1次攔截，5次地面對抗贏3次，助AC米蘭在只有37%控球率下，僅被國際米蘭取得2次中目標攻門，以堅固的防守取勝，並且自2010至11球季以來首次於意甲雙殺後者。這名40歲克羅地亞老將喜言：「上半場我們踢得非常出色，下半場國米有所提升，但我們以團隊的方式完成了防守，這場勝利是我們應得的。」

莫迪歷大部份時間專注防守。路透社

自費購買60張門票請朋友觀戰

而莫迪歷更高興，是在家人朋友面前贏波。此子在賽前自費購買了60張門票，贈予專程由克羅地亞飛來米蘭支持自己的朋友和家人。這60張門票中，包括其好友、前克羅地亞中鋒文迪蘇傑，還有前皇家馬德里隊友沙治奧拉莫斯等。

