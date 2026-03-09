西甲│麥巴比新女友 原來曾與雲尼斯奧斯傳過緋聞 網民：唔怪得兩人傳不和﹗

西班牙媒體爆料，指皇家馬德里前鋒基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，與西班牙女演員伊絲達艾絲普薛圖(Ester Exposito)相戀。而伊絲達艾絲普薛圖與另一皇馬球員雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)曾在2022年傳出緋聞，麥巴比疑似「著舊鞋」，網民就充當花生友，矢言唔怪得兩人早前曾傳出不和﹗

皇家馬德里前鋒基利安麥巴比。美聯社

麥巴比新女友 曾與雲尼斯奧斯傳緋聞

多間西班牙和法國媒體爆料，指麥巴比近日與伊絲達在巴黎約會，有人更指見到他倆在當在餐廳和酒吧舉止親密，看似正在拍拖，但兩人至今仍未公開回應這段緋聞。而伊絲達於2022年，曾與皇馬另一攻擊核心雲尼斯奧斯傳過緋聞，當時兩人經常在社交媒體互動，繼而傳出戀情。然而之後傳出兩人互動的截圖是假的，伊絲達亦曾在社媒發帖寫「假新聞」，疑似否認緋聞。

伊絲達艾絲普薛圖曾與另一皇馬球員雲尼斯奧斯祖利亞傳出緋聞。美聯社

網民做花生友

不過網民一於做花生友，有人笑，「麥巴比同雲尼斯奧斯間接打『車輪』」、「唔怪得之前傳兩人爭做大佬不和」、「原來他們是同路人」。