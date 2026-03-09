法甲｜普巴摩納哥重生受挫 尼恩高蘭：他只踢了3年好波

曾獲得世界盃冠軍的法國中場普巴，在禁藥停賽令獲減刑後，於法甲摩納哥落班希望重拾昔日佳態。但他目前受到傷患困擾，已休養近3個月，昔日意甲對手尼恩高蘭更公開羞辱，直指其職業生涯名過其實。

普巴今季在摩納哥，不是坐冷板就是養傷。法新社

尼恩高蘭自稱比普巴強。法新社

普巴在摩納哥重生受挫。法新社

養傷近3個月 今季僅上陣30分鐘

普巴原先因禁藥問題被判禁賽4年，上訴後獲減刑至18個月，並於2025年春季與祖雲達斯解約後，以自由身加盟摩納哥，雙方簽約兩年。適逢世界盃年，普巴本欲在法甲重拾狀態，惟受制於體能及傷患問題，暫時未能發揮預期的影響力。他於去年11月22日的法甲鬥雷恩一役上演復出戰，是他相隔811日後重返賽場；但他連續3場法甲後備上陣後再次受傷，自去年12月起養傷至今，3場後備出場合共僅踢30分鐘。

尼恩高蘭出言挑釁：我比普巴更強

曾在卡利亞里、羅馬及國際米蘭成名的比利時名將尼恩高蘭，近日在訪問中語出驚人，批評曾貴為全球最高身價球員的普巴稱不上世界級。尼恩高蘭表示：「在我效力意甲的年代，只有維達爾和迪羅斯跟我一樣強。普巴？我比他更出色，他整個職業生涯大概只有3年踢得好。」尼恩高蘭又解釋了當年為何多次拒絕祖雲達斯的邀請。他自比為《Football Manager》玩家，比起效力常勝軍，更享受帶領羅馬奪冠的成就感。