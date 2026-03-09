Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜AC米蘭1：0國際米蘭今季「雙殺」宿敵 追至落後7分

足球世界
更新時間：06:31 2026-03-09 HKT
發佈時間：06:31 2026-03-09 HKT

意甲今晨上演「米蘭打吡」，在這場榜首大戰中，次席的AC米蘭憑佩華斯艾斯度比倫一箭定江山，以1：0小勝宿敵國際米蘭。「紅黑軍團」賽後將與榜首國米的差距縮窄至7分，在聯賽尚餘10輪下，令一度沉寂的爭標懸念重現。

AC米蘭今季雙殺國際米蘭。美聯社
佩華斯艾斯度比倫一箭定江山。美聯社
米希達利恩單刀失機。美聯社

米希達利恩單刀失機

國米賽前在意甲榜領先10分，若今仗取勝奪標機會高唱入雲，34分鐘米希達利恩單刀攻門，但射門欠角度，被AC米蘭門將邁治蘭擋出。國米在1分鐘後隨即失守，35 分鐘，尤索夫科芬拿直線傳予艾斯度比倫，後者起左腳射近柱網頂入，助 AC米蘭領先1：0完半場。

國米8連勝終結

換邊後AC米蘭仍有擴大比數的機會，但尤索夫科芬拿的勁射被救出；國米方面，54分鐘前場緊逼得手，由米希達利恩輕輕橫傳校炮予費達歷迪馬高，惟後者在禁區內起腳射高。最終AC米蘭保住1：0的勝局，今季「雙殺」。國米則聯賽8連勝告終，對上一次在意甲落敗正是去年11月不敵AC米蘭後。國際米蘭賽後以22勝1和5負得67分，續排意甲榜首，但領先優勢收窄至7分。AC米蘭則以17勝9和2負得60分續排次席。

