英足盃｜富咸詐糊球惹爭議 被修咸頓12碼絕殺出局

英格蘭足總盃第五圈，英冠的修咸頓作客越級挑戰英超的富咸，憑下半場91分鐘的12碼絕殺對手，殺入8強。今場於18分鐘出現爭議一幕，富咸曾將皮球送入網窩但及後被吹「食詐糊」。

球證過早鳴笛 VAR無法推翻判決

18分鐘富咸的詐糊球，源自修咸頓門將丹尼爾柏列斯快開龍門球，省中隊友後皮球彈入中路，落在富咸前鋒洛迪高梅尼斯面前，後者順勢將皮球送入網窩。但球證在皮球入網前已經鳴笛，指柏列斯開出龍門球前，皮球仍在滾動；惟慢鏡顯示皮球當時並沒有滾動，但由於球證過早鳴笛，令VAR無法介入推翻判決。

富咸0：1修咸頓。美聯社

修咸頓91分鐘12碼絕殺富咸。美聯社

修咸頓擊敗富咸晉級。美聯社

今場修咸頓的反擊極具威脅，22分鐘富咸一次角球被解圍後，修咸頓由史斯安沙引球推足半場，單刀面對富咸門將萊甘特起腳，皮球僅僅柱邊出界。40分鐘再次是修咸頓防守角球後反擊，人多打人少下，艾沙斯的傳中稍為過高，令隊友未能接應。兩軍半場互交白卷。

史超活一箭定江山

54分鐘，富咸再次食詐糊，一次左路罰球，佐基姆安達臣接應頭槌攻門被救出，門前隊友補中入網；但安達臣越位在先，入球無效。今場最終勝出的是修咸頓，他們於91分鐘獲得12碼，並由路斯史超活操刀中鵠。最終修咸頓越級挑戰成功，以1：0小勝富咸晉身8強。

列斯聯輕取諾域治

另一場第五圈賽事，主場的列斯聯憑桑恩朗達夫、加比爾古蒙臣和祖爾派路爾各建一功，以3：0擊敗諾域治，殺入8強。