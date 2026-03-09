Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜富咸詐糊球惹爭議 被修咸頓12碼絕殺出局

足球世界
更新時間：05:44 2026-03-09 HKT
發佈時間：05:44 2026-03-09 HKT

英格蘭足總盃第五圈，英冠的修咸頓作客越級挑戰英超的富咸，憑下半場91分鐘的12碼絕殺對手，殺入8強。今場於18分鐘出現爭議一幕，富咸曾將皮球送入網窩但及後被吹「食詐糊」。

球證過早鳴笛 VAR無法推翻判決

18分鐘富咸的詐糊球，源自修咸頓門將丹尼爾柏列斯快開龍門球，省中隊友後皮球彈入中路，落在富咸前鋒洛迪高梅尼斯面前，後者順勢將皮球送入網窩。但球證在皮球入網前已經鳴笛，指柏列斯開出龍門球前，皮球仍在滾動；惟慢鏡顯示皮球當時並沒有滾動，但由於球證過早鳴笛，令VAR無法介入推翻判決。

富咸0：1修咸頓。美聯社
富咸0：1修咸頓。美聯社
修咸頓91分鐘12碼絕殺富咸。美聯社
修咸頓91分鐘12碼絕殺富咸。美聯社
修咸頓擊敗富咸晉級。美聯社
修咸頓擊敗富咸晉級。美聯社

今場修咸頓的反擊極具威脅，22分鐘富咸一次角球被解圍後，修咸頓由史斯安沙引球推足半場，單刀面對富咸門將萊甘特起腳，皮球僅僅柱邊出界。40分鐘再次是修咸頓防守角球後反擊，人多打人少下，艾沙斯的傳中稍為過高，令隊友未能接應。兩軍半場互交白卷。

史超活一箭定江山

54分鐘，富咸再次食詐糊，一次左路罰球，佐基姆安達臣接應頭槌攻門被救出，門前隊友補中入網；但安達臣越位在先，入球無效。今場最終勝出的是修咸頓，他們於91分鐘獲得12碼，並由路斯史超活操刀中鵠。最終修咸頓越級挑戰成功，以1：0小勝富咸晉身8強。

列斯聯輕取諾域治

另一場第五圈賽事，主場的列斯聯憑桑恩朗達夫、加比爾古蒙臣和祖爾派路爾各建一功，以3：0擊敗諾域治，殺入8強。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者。中新社
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
12小時前
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
17小時前
逐玉｜張凌赫、田曦薇「假婚真愛」 劇情懶人包、角色介紹、5大看點
逐玉｜劇情懶人包、角色介紹、5大看點 張凌赫、田曦薇「假婚真愛」
影視圈
20小時前
《中年好聲音2》選手北上搵食 模仿蔡淇俊帶貨失敗 淪落到食蟲增點擊：蜈蚣腳鉤損嘴唇
《中年好聲音2》選手北上搵食 模仿蔡淇俊帶貨失敗 淪落到食蟲增點擊：蜈蚣腳鉤損嘴唇
影視圈
8小時前
「威龍潘金蓮」梁茵徹底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  網民質疑扮嘢？
「威龍潘金蓮」梁茵徹底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  網民質疑扮嘢？
影視圈
15小時前
網民嚴選香港最被低估的社區！？油塘擁完美生活配套 交通接駁港九/大型商場超市/旅遊景點
網民嚴選香港最被低估的社區！？油塘擁完美生活配套 交通接駁港九/大型商場超市/旅遊景點
生活百科
2026-03-07 15:00 HKT
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
23小時前