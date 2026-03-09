Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜維爾港闖8強陷「甜蜜煩惱」 布拉迪：護級才是首要任務

足球世界
更新時間：05:04 2026-03-09 HKT
發佈時間：05:04 2026-03-09 HKT

英甲球隊維爾港在足總盃第五圈爆大冷，越級挑戰英超的新特蘭，並以1：0小勝對手殺入8強。球隊自1月初由布拉迪（Jon Brady）接手後表現回升，但目前仍深陷英甲榜尾，距離護級安全線達11分之遙。布帥坦言勝仗雖增添球隊信心，卻也為護級帶來了「額外的煩惱」。

韋恩今季堪稱維爾港在足總盃的福將。美聯社
新特蘭16強爆冷出局。美聯社
維爾港爆大冷以1：0擊敗新特蘭。美聯社
賽程密集挑戰板凳深度

布拉迪表示：「老實說，這確實有點麻煩。賽程不斷增加令我們吃不消，以我們目前的球員班底，難以應付如此密集的比賽。晉級是特權，但確實非常艱難。」維爾港8強潛在對手包括利物浦、曼城及阿仙奴等英超班霸，布拉迪強調自己並未考慮抽籤結果：「我完全沒頭緒（會抽中誰），因為我現在腦海裏只有周三主場對巴拉福特（Bradford City）的聯賽，那才是我們擺脫困境的關鍵。」

「紐迷」韋恩成足總盃福將

今仗維爾港的贏波功臣，再次是賓韋恩。這名兒時已是紐卡素球迷的前鋒，今季堪稱維爾港在足總盃的福將，他在今季3場足總盃賽事均攻入關鍵入球，包括上一圈對布里斯托城（Bristol City）時，在加時階段建功助球隊以1：0破敵。

