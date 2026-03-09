英足盃｜英甲榜尾維爾港爆冷挫新特蘭 隊史第2次殺入8強
更新時間：04:56 2026-03-09 HKT
發佈時間：04:56 2026-03-09 HKT
發佈時間：04:56 2026-03-09 HKT
新特蘭於周日的英格蘭足總盃爆大冷落敗。於英超排第11位的「黑貓」面對英甲榜尾球隊維爾港，作客以0：1落敗，16強止步。
全場唯一中目標埋門成奠勝球
新特蘭防線於26分鐘出現險象，中場奧尼恩被敵將力追下，大腳高波回傳予門將美卡艾爾堡，皮球直飛己方大門；艾爾堡在不能以手接球的情況下，翻步飛頂將皮球頂出底線。但新特蘭終於都要失守，28分鐘，維爾港一次右路角球攻勢，最終由賓韋恩（Ben Waine）頂入；這是他們今場唯一中目標埋門。維爾港領先1：0完半場。
黑貓於下半場狂攻，48分鐘一次角球攻勢，製造出一輪混亂，但皮球最終由維爾港門將祖哥斯沒收。之後安古路和丹尼爾保拉特分別頭槌攻門，均被祖哥斯化解；馬恩達於79分鐘的頭槌攻門則中柱彈出。最終維爾港爆大冷，以1：0擊敗新特蘭，晉級足總盃8強，球隊上一次殺入8強已經是1954年的事。
最Hit
網民嚴選香港最被低估的社區！？油塘擁完美生活配套 交通接駁港九/大型商場超市/旅遊景點
2026-03-07 15:00 HKT