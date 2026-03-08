Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃│祖奧柏度成26年最紅英超球員 11球5助攻共參與16個入球

足球世界
2026年腳風和狀態最好的英超球員，首推車路士前鋒祖奧柏度(Joao Pedro)，連同周六英格蘭足總盃第5圈淘汰域斯咸的入球，1月至今在各賽事共有11個入球和5次助攻，是期間參與入球最多的英超戰將。

車路士前鋒祖奧柏度是1月至今在各賽事參與入球最多的英超戰將。美聯社
祖奧柏度26年參與16個入球

祖奧柏度踏入26年狀態大勇，英超上陣10次有7場取得入球或助攻，共收錄8球5助攻。而他於歐聯賽場2場入2球；足總盃1場1球，各賽事共有11球5助攻，是26年參與最多入球的英超戰將。曼聯隊長般奴費南迪斯於26年同樣狀態火熱，各賽事收錄2球8助攻，合共參與10個入球，僅次於祖奧柏度。

4人參與10個入球並列第2

阿仙奴中鋒約基利斯亦在26年有截然不同的演出，8入球2助攻，同樣參與10個入球。愛華頓鋒將安東尼哥頓與約基利斯同樣於各比賽8次破門，還有2次助攻，參與了10個士哥。而安東尼施美安加盟曼城後，已收錄7入球2助攻，加上他轉會前於般尼茅夫亦有1個士哥，26年都是參與了10個入球，與另外3人並列次席。

