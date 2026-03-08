英足盃│哥迪奧拿累積6面黃牌停2場 因一事仍可領軍戰聯賽盃決賽

曼城雖然在周六英格蘭足總盃第5圈作客3:1反勝紐卡素，但領隊哥迪奧拿因為不滿球證巴洛特的判罰，激動投訴而領黃牌。哥帥今季累積6面黃牌，需要停賽2場，他矢言為保護球隊而發聲，樂於打破英超領隊黃牌紀錄，並笑言停賽會放假。而根據規例，停賽只有足總盃和英超實施，代表他仍可在月尾聯賽盃決賽對阿仙奴時在場邊督師。

曼城周六英格蘭足總盃第5圈作客3:1反勝紐卡素。路透社

哥迪奧拿累積6面黃牌 需停賽2場

哥迪奧拿今場下半場眼見翼鋒謝利美杜古在紐卡素危險地帶內被後者守將捷比亞從後拉跌，球證巴洛特沒有吹罰，立即激烈投訴而領取黃牌。這面是他本季第6面黃牌，需要停賽2場，他賽後仍十分不滿：「當杜古扭過捷比亞推進入禁區，再被從後拉跌，我沒有要求出示黃牌，但至少都是犯規。」哥帥續指為保護球隊會繼續這樣做，同時他和球隊在英格蘭擁有一切紀錄，最多黃牌領隊的紀錄都很想要，並已經得到，對此無問題，之後再開玩笑，「我要停賽2場，我會去放假。」

哥迪奧拿因激動投訴球證巴洛特的判罰而領黃牌。路透社

停賽適用於足總盃和英超

在足總盃領黃牌，接規定停賽會在足總盃和聯賽實施，哥迪奧拿將會在下周六英超作客韋斯咸，以及4月初英足盃8強時履行停賽令，本月22日聯賽盃決賽對阿仙奴無需停賽，同時亦趕及4月中聯賽對車路士和槍手兩場大戰，其停賽算是不影響球隊的四冠旅途。

