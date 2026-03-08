Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃│哥迪奧拿累積6面黃牌停2場 因一事仍可領軍戰聯賽盃決賽

足球世界
更新時間：13:22 2026-03-08 HKT
發佈時間：13:22 2026-03-08 HKT

曼城雖然在周六英格蘭足總盃第5圈作客3:1反勝紐卡素，但領隊哥迪奧拿因為不滿球證巴洛特的判罰，激動投訴而領黃牌。哥帥今季累積6面黃牌，需要停賽2場，他矢言為保護球隊而發聲，樂於打破英超領隊黃牌紀錄，並笑言停賽會放假。而根據規例，停賽只有足總盃和英超實施，代表他仍可在月尾聯賽盃決賽對阿仙奴時在場邊督師。

曼城周六英格蘭足總盃第5圈作客3:1反勝紐卡素。路透社
曼城周六英格蘭足總盃第5圈作客3:1反勝紐卡素。路透社

哥迪奧拿累積6面黃牌 需停賽2場

哥迪奧拿今場下半場眼見翼鋒謝利美杜古在紐卡素危險地帶內被後者守將捷比亞從後拉跌，球證巴洛特沒有吹罰，立即激烈投訴而領取黃牌。這面是他本季第6面黃牌，需要停賽2場，他賽後仍十分不滿：「當杜古扭過捷比亞推進入禁區，再被從後拉跌，我沒有要求出示黃牌，但至少都是犯規。」哥帥續指為保護球隊會繼續這樣做，同時他和球隊在英格蘭擁有一切紀錄，最多黃牌領隊的紀錄都很想要，並已經得到，對此無問題，之後再開玩笑，「我要停賽2場，我會去放假。」

哥迪奧拿因激動投訴球證巴洛特的判罰而領黃牌。路透社
哥迪奧拿因激動投訴球證巴洛特的判罰而領黃牌。路透社

停賽適用於足總盃和英超

在足總盃領黃牌，接規定停賽會在足總盃和聯賽實施，哥迪奧拿將會在下周六英超作客韋斯咸，以及4月初英足盃8強時履行停賽令，本月22日聯賽盃決賽對阿仙奴無需停賽，同時亦趕及4月中聯賽對車路士和槍手兩場大戰，其停賽算是不影響球隊的四冠旅途。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
8小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
00:53
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
21小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
5小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
6小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
2026-03-07 13:00 HKT
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
21小時前
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
16小時前
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-07 11:58 HKT