西甲│18歲拉明耶馬累積50球 快過美斯、C朗拿度 再破一項塵封92年紀錄

巴塞隆拿超新星拉明耶馬(Lamine Yamal)在周六西甲攻入全場唯一入球，領軍作客1:0擊敗畢爾包。此子出道至今已為巴塞和西班牙國家隊入50球，以18歲7個月22日就達成此里程碑，比「絕代雙驕」美斯和C拿度快得多，同時他今季聯賽已入14球，成為92年來首位於西甲單季入14球的19歲以下球員。

巴塞隆拿超新星拉明耶馬出道至今已為巴塞和西班牙國家隊入50球。路透社

內切左腳射遠柱死球破網

拉明耶馬今場於67分鐘接應中場柏迪的傳送，在禁區右路切入中路，左角射遠柱死球入網，以這個精彩入球帶領巴塞一球氣走畢爾包。巴塞教練華維迪表示：「耶馬今場沒有踢出自己最好的比賽，但大家仍可看到他有多重要。當他有空間時，就能決定比賽，他在操練中已多次練習這樣能改變比賽的處理方式。」

巴塞隆拿的拉明耶馬領軍作客1:0擊敗畢爾包。路透社

快過美斯、C朗累積入50球

耶馬以18歲7個月22歲之齡，在球會和國際賽正式比賽已累積50球，比美斯和C朗拿度更年輕達到50球的里程碑。美斯於20歲10個月10日攻入第50球；C朗就到21歲8個月30日才做到。而耶馬的50球，由首次上陣起計，用了2年10個月7日，總共173場比賽錄得；美斯就花了3年6個月18日，共133場比賽；C朗則用了4年2個月21日，合共222場賽事。

今季西甲入14球破92年來紀錄

再者拉明耶馬本季西甲已入14球，是1933至34球季以來首位19歲以下小將在單季西甲共入14球，當年荷甲彭博為桑坦德入14球。



