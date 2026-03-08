Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃│加拿祖證名國內盃賽殺手 7場入5球 自評士哥：非常精彩﹗

足球世界
更新時間：11:27 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:27 2026-03-08 HKT

周六英格蘭足總盃第5圈，車路士作客英冠域斯咸加時後(Wrexham vs Chelsea)贏4:2，驚險晉級。該隊鋒將阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)今仗攻入一球，還令對手擺烏龍，延續本季於國內盃賽特別醒神的特點，7場累積5球成國內盃賽殺手。此子賽後自評其入球時，直言非常精彩。

加拿祖入波、造烏龍、令對手領紅牌

加拿祖於40分鐘先在禁區左路起腳射門，域斯咸左翼衛佐治湯馬臣白界前護空門，但後者大腳解圍卻省中門將奧干禾反彈入網，車路士追和1:1。這名阿根廷鋒將做間接入球功臣後，加時階段再挺身而出，接應傳中近門撞射球網，助球隊於本場比賽首次反超前，最終更贏4:2。

今季國內盃賽7場5球

此子今場踢足120分鐘，8次射門4次中目標並攻入一球，還創造一個烏龍球，下半場末段一次被侵犯，又令到敵將佐治道臣直接拎紅牌出場，成為贏波功臣。他今季於國內盃賽演出特別出色，7場共入5球，包括足總盃3仗入1球；聯賽盃4場入4球，反觀英超和歐聯合共25場僅得2球，獲證名為國內盃賽殺手。

加拿祖：入得精彩﹗

加拿祖賽後自評入球時矢言：「我認為艾斯蘇高的傳球非常精彩，我的入球亦同樣精彩。我真的很高興，這場比賽很不一樣。」該隊主教練羅仙尼亞亦大讚他：「加拿祖的狀態很好，考慮到他在周三踢了90分鐘，今場120分鐘內展現出的充沛體能，真的令人驚嘆。在賽季關鍵階段看到他有這樣的狀態，真的太好了。」

加拿祖今季於國內盃賽特別起勁，聯賽盃首回合對阿仙奴曾梅開二度。法新社
加拿祖今季於國內盃賽特別起勁，聯賽盃首回合對阿仙奴曾梅開二度。法新社
加拿祖今季於國內盃賽特別起勁，聯賽盃首回合對阿仙奴曾梅開二度。法新社
加拿祖今季於國內盃賽特別起勁，聯賽盃首回合對阿仙奴曾梅開二度。法新社
加拿祖今季國內盃賽7場入5球。法新社
加拿祖今季國內盃賽7場入5球。法新社
加拿祖今季國內盃賽7場入5球。法新社
加拿祖今季國內盃賽7場入5球。法新社

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
6小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
19小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
3小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
4小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
23小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
19小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
14小時前
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-07 11:58 HKT