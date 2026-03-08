英足盃│加拿祖證名國內盃賽殺手 7場入5球 自評士哥：非常精彩﹗

周六英格蘭足總盃第5圈，車路士作客英冠域斯咸加時後(Wrexham vs Chelsea)贏4:2，驚險晉級。該隊鋒將阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)今仗攻入一球，還令對手擺烏龍，延續本季於國內盃賽特別醒神的特點，7場累積5球成國內盃賽殺手。此子賽後自評其入球時，直言非常精彩。

加拿祖入波、造烏龍、令對手領紅牌

加拿祖於40分鐘先在禁區左路起腳射門，域斯咸左翼衛佐治湯馬臣白界前護空門，但後者大腳解圍卻省中門將奧干禾反彈入網，車路士追和1:1。這名阿根廷鋒將做間接入球功臣後，加時階段再挺身而出，接應傳中近門撞射球網，助球隊於本場比賽首次反超前，最終更贏4:2。

今季國內盃賽7場5球

此子今場踢足120分鐘，8次射門4次中目標並攻入一球，還創造一個烏龍球，下半場末段一次被侵犯，又令到敵將佐治道臣直接拎紅牌出場，成為贏波功臣。他今季於國內盃賽演出特別出色，7場共入5球，包括足總盃3仗入1球；聯賽盃4場入4球，反觀英超和歐聯合共25場僅得2球，獲證名為國內盃賽殺手。

加拿祖：入得精彩﹗

加拿祖賽後自評入球時矢言：「我認為艾斯蘇高的傳球非常精彩，我的入球亦同樣精彩。我真的很高興，這場比賽很不一樣。」該隊主教練羅仙尼亞亦大讚他：「加拿祖的狀態很好，考慮到他在周三踢了90分鐘，今場120分鐘內展現出的充沛體能，真的令人驚嘆。在賽季關鍵階段看到他有這樣的狀態，真的太好了。」

加拿祖今季於國內盃賽特別起勁，聯賽盃首回合對阿仙奴曾梅開二度。法新社

加拿祖今季國內盃賽7場入5球。法新社

