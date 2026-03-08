Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲│格連活特又士哥 錄高難度「雙雙」入波數據 五大聯賽唯一做到

足球世界
更新時間：10:34 2026-03-08 HKT
發佈時間：10:34 2026-03-08 HKT

周六法甲，馬賽鋒將美臣格連活特(Mason Greenwood)一箭定江山，領隊作客1:0擊敗圖盧茲，全取3分。這球是此子本季第10個用左腳攻入的入球，加上右腳入15球，成為本季五大聯賽中，唯一一位左腳和右腳各有雙位數入球的球員，非常厲害。

格連活特後上左腳勁射破網

今場唯一入球於18分鐘出現，當時左翼柏沙奧接應長傳壓入禁區，地波傳向中路12碼點，美臣格連活特後上左腳勁射破網，馬賽憑這入球作客1:0擊敗圖盧茲，法甲收錄2連勝。這個入球是格連活特於本賽季各賽事第25個入球，當中法甲收錄15球，在射手榜領放。

左腳10球、右腳15球

而這名24歲鋒將的入球中，有10球來自左腳，15球由右腳取得，錄來高難度的「雙雙」入波數據，亦是今季五大聯賽中唯一一位左腳和右腳各有雙位數入球的球員。而消息指此子今夏預計將離開馬賽，加盟歐洲頂級豪門。

