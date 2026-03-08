Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜域斯咸「荷里活神話」幾近成真 加拿祖致敬：今季最艱難一仗

足球世界
更新時間：07:14 2026-03-08 HKT
發佈時間：07:14 2026-03-08 HKT

域斯咸在足總盃第五圈，幾乎寫下球會歷史最輝煌一頁。這支英冠球隊在主場兩度領先英超班霸車路士，逼使「藍戰士」需戰至加時才分勝負，域斯咸班主賴恩雷諾士為球隊表現感到驕傲。

域斯咸主場與車路士，踢到加時才分出勝負，主隊兩名荷里活班主賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及羅拔麥艾漢尼（Rob McElhenney）帶領全場球迷起立鼓掌，向拼盡全力的球員致敬。

域斯咸力戰下不敵車路士。法新社
域斯咸兩名荷里活班主賴恩雷諾士和羅拔麥艾漢尼，帶領全場球迷起立鼓掌。法新社
加拿祖認為今場是本季最艱難一仗。法新社

賴恩雷諾士隨後在社交平台X（前稱 Twitter）感性發文，回顧球會自被收購後的蛻變，「三年前的今周，我們還在與梅登黑德苦戰；今日，我們將車路士逼入加時。我為域斯咸今日的表現感到無比自豪」，點出了球隊在短時間內，由業餘聯賽邊緣晉身英冠、甚至能與英超豪門分庭抗禮的驚人進步。

加拿祖：賽季至今最難踢一仗

今仗在加時射入關鍵入球的加拿祖，賽後接受《BBC》訪問時亦對域斯咸的表現大加讚賞：「這是一場不可思議的勝利，我認為這是我們本季至今最艱難的比賽之一。我為球隊晉級感到自豪。那個入球非常精彩，要歸功於艾素高的妙傳。」他又指：「足總盃這類賽事性質完全不同，你必須戰鬥到底，對手的表現真的非常出色。」

