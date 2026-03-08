英足盃｜馬穆殊再成紐卡素剋星 曼城反勝3：1闖8強

曼城於足總盃第五圈作客紐卡素，早段先失一球下，憑沙雲奴建功和馬穆殊梅開二度，以 3：1 反勝對手。「藍月」連續8季闖入足總盃8強，同時粉碎了「喜鵲」重返溫布萊的美夢。

紐卡素不敵曼城出局。美聯社

沙雲奴為曼城開紀錄。美聯社

馬穆殊再成紐卡素剋星。美聯社

曼城領隊哥迪奧拿賽前形容作客紐卡素是「噩夢」，開賽後的形勢亦印證其說法。紐卡素前鋒禾迪美迪的頭槌被尼高干沙利斯護空門，但18分鐘喜鵲有班尼斯接應辛度東拿利的直線，勁射直飛遠柱死角，助球隊領先1：0。落後的曼城隨即反撲，並由謝利美杜古左路地波傳中，皮球門前大漏，遠柱無人看管的沙雲奴，企停停加一腳輕鬆射入，助曼城扳平1：1完半場。

馬穆殊近7場鬥紐卡素入6球

換邊後曼城反客為主。47分鐘，紐尼斯右路傳中，馬穆殊在遠柱冷靜起腳狂抽破網，助曼城領先2：1。65分鐘，這名埃及前鋒再次展示個人實力，在禁區外轟出一記強勁遠射直飛死角，令紐卡素門將蘭斯達爾欲救無從。馬莫殊近期成為紐卡素的頭號剋星，近6次鬥喜鵲的射入7球，包括上月在聯賽盃淘汰對手。曼城最終穩守3：1的勝果，勇闖8強。