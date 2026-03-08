英足盃｜車路士兩度落後下追平 加時力克十人域斯咸晉8強

車路士於足總盃第五圈作客域斯咸，戰情峰迴路轉。兩軍法定時間踢成2：2平手，於加時少踢一人的域斯咸最終飲恨；車路士憑加拿祖和柏度各建一功，以4：2險勝。

今場先開紀錄的是域斯咸，18分鐘森史密夫接應後場長傳，突破越位下射破車路士門將山齊士的十指關。車路士於40分鐘扳平，加拿祖於左路推大位起右腳，域斯咸有佐治湯馬臣在門前護空門，但後者的解圍省中門將奧干禾反彈入網，「藍戰士」憑這球烏龍球扳平1：1完半場。

域斯咸班主「死侍」Ryan Reynolds到場打氣。美聯社

賓倫特加時入球因越位在先，被判無效。美聯社

佐治杜臣93分鐘被逐。美聯社

加拿祖於加時建功。美聯社

域斯咸於下半場再度領先，78分鐘溫達斯在禁區外起腳，禁區內的隊友哥頓杜爾加一腳改變方向，令山齊士再度失守。但域斯咸未能將領先優勢帶到尾，82分鐘艾治亞邦於近門起右腳，皮球直飛網頂入網。域斯咸更於93分鐘收到壞消息，佐治杜臣飛鏟鏟跌加拿祖，經VAR翻查後球證決定直接紅牌將杜臣逐出場。

加拿祖、柏度加時各建一功

多踢一人的車路士於加時上半場6分鐘，終於首度在今場領先。加拿祖於遠柱接應右路傳送，無人看管下近門射入，為車路士領先3：2。114分鐘，域斯咸一次角球攻勢將皮球送入網，但經VAR翻查後，指門前加一頭的賓倫特越位在先，入球無效。域斯咸錯過扳平後，於125分鐘再失一球，祖奧柏度於禁區頂為車路士射成4：2，判域斯咸「死刑」之餘，晉級8強。