Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜車路士兩度落後下追平 加時力克十人域斯咸晉8強

足球世界
更新時間：06:11 2026-03-08 HKT
發佈時間：06:11 2026-03-08 HKT

車路士於足總盃第五圈作客域斯咸，戰情峰迴路轉。兩軍法定時間踢成2：2平手，於加時少踢一人的域斯咸最終飲恨；車路士憑加拿祖和柏度各建一功，以4：2險勝。

今場先開紀錄的是域斯咸，18分鐘森史密夫接應後場長傳，突破越位下射破車路士門將山齊士的十指關。車路士於40分鐘扳平，加拿祖於左路推大位起右腳，域斯咸有佐治湯馬臣在門前護空門，但後者的解圍省中門將奧干禾反彈入網，「藍戰士」憑這球烏龍球扳平1：1完半場。

域斯咸班主「死侍」Ryan Reynolds到場打氣。美聯社
域斯咸班主「死侍」Ryan Reynolds到場打氣。美聯社
賓倫特加時入球因越位在先，被判無效。美聯社
賓倫特加時入球因越位在先，被判無效。美聯社
佐治杜臣93分鐘被逐。美聯社
佐治杜臣93分鐘被逐。美聯社
加拿祖於加時建功。美聯社
加拿祖於加時建功。美聯社

域斯咸於下半場再度領先，78分鐘溫達斯在禁區外起腳，禁區內的隊友哥頓杜爾加一腳改變方向，令山齊士再度失守。但域斯咸未能將領先優勢帶到尾，82分鐘艾治亞邦於近門起右腳，皮球直飛網頂入網。域斯咸更於93分鐘收到壞消息，佐治杜臣飛鏟鏟跌加拿祖，經VAR翻查後球證決定直接紅牌將杜臣逐出場。

加拿祖、柏度加時各建一功

多踢一人的車路士於加時上半場6分鐘，終於首度在今場領先。加拿祖於遠柱接應右路傳送，無人看管下近門射入，為車路士領先3：2。114分鐘，域斯咸一次角球攻勢將皮球送入網，但經VAR翻查後，指門前加一頭的賓倫特越位在先，入球無效。域斯咸錯過扳平後，於125分鐘再失一球，祖奧柏度於禁區頂為車路士射成4：2，判域斯咸「死刑」之餘，晉級8強。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
13小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
13小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
即時國際
9小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
17小時前
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
17小時前
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
8小時前
何超雲晒「男友視角」惹火靚相 性感比堅尼展示澎湃身材 放狗曝光新歡真身
何超雲晒「男友視角」惹火靚相 性感比堅尼展示澎湃身材 放狗曝光新歡真身
影視圈
11小時前
01:01
包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城
突發
12小時前
本地時裝店HISSO突然宣布全線結業！開業15年 清貨減價1折起 網民不捨︰好鐘意你哋啲衫
本地時裝店HISSO突然宣布全線結業！開業15年 清貨減價1折起 網民不捨︰好鐘意你哋啲衫
時尚購物
12小時前
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
影視圈
9小時前