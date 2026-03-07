C朗拿度｜艾納斯指C朗膝傷較預期嚴重 第六度出戰世界盃成疑

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的傷勢情況傳來壞消息。他在效力的沙特球會艾納斯（Al-Nassr）日前對陣艾費哈（Al-Feyha）的比賽中受傷離場，經進一步檢查後，證實傷勢比預期嚴重。這位41歲的老將已離開沙特阿拉伯，返回西班牙馬德里，向其私人治療師尋求治療，令他能否第六度出戰世界盃決賽周蒙上陰影。

傷患較預期嚴重

C朗在該場艾納斯以3:1獲勝的比賽中，戰至第80分鐘時因肌肉受傷主動要求換人，下場後被拍到在後備席上膝蓋後方敷著冰袋，表情痛苦。艾納斯領隊佐治捷西斯（Jorge Jesus）證實C朗的傷情較預期嚴重：「經過檢查，我們發現C朗的傷勢比預期嚴重。他前往西班牙接受治療，就像其他受傷球員一樣。他的傷勢需要在馬德里由他的私人治療師處理，我們希望他能盡快歸隊，幫助球隊。」

C朗本賽季在沙特聯賽表現神勇，22次上陣攻入21球，各項賽事合共射入22球，是球隊今季挑戰聯賽冠軍的關鍵人物。

第6次出戰世界盃成疑

距離世界盃決賽周僅餘三個月，這次傷患無疑為C朗的第六次世盃之旅增添了巨大變數。這預計將是他最後一次亮相這項全球最矚目的足球盛事。外界將密切關注他在馬德里的治療進度，以及能否趕及康復，帶領葡萄牙隊出戰。