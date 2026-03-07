Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

C朗拿度｜艾納斯指C朗膝傷較預期嚴重 第六度出戰世界盃成疑

足球世界
更新時間：21:48 2026-03-07 HKT
發佈時間：21:48 2026-03-07 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的傷勢情況傳來壞消息。他在效力的沙特球會艾納斯（Al-Nassr）日前對陣艾費哈（Al-Feyha）的比賽中受傷離場，經進一步檢查後，證實傷勢比預期嚴重。這位41歲的老將已離開沙特阿拉伯，返回西班牙馬德里，向其私人治療師尋求治療，令他能否第六度出戰世界盃決賽周蒙上陰影。

傷患較預期嚴重

C朗在該場艾納斯以3:1獲勝的比賽中，戰至第80分鐘時因肌肉受傷主動要求換人，下場後被拍到在後備席上膝蓋後方敷著冰袋，表情痛苦。艾納斯領隊佐治捷西斯（Jorge Jesus）證實C朗的傷情較預期嚴重：「經過檢查，我們發現C朗的傷勢比預期嚴重。他前往西班牙接受治療，就像其他受傷球員一樣。他的傷勢需要在馬德里由他的私人治療師處理，我們希望他能盡快歸隊，幫助球隊。」
C朗本賽季在沙特聯賽表現神勇，22次上陣攻入21球，各項賽事合共射入22球，是球隊今季挑戰聯賽冠軍的關鍵人物。

第6次出戰世界盃成疑

距離世界盃決賽周僅餘三個月，這次傷患無疑為C朗的第六次世盃之旅增添了巨大變數。這預計將是他最後一次亮相這項全球最矚目的足球盛事。外界將密切關注他在馬德里的治療進度，以及能否趕及康復，帶領葡萄牙隊出戰。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
6小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
即時國際
2小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
9小時前
01:01
包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城
突發
5小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
5小時前
母親過世需交還公屋單位 長青邨街坊極不捨50年舊居 自爆清屋細節籲下手租戶聯絡｜Juicy叮
母親過世需交還公屋單位 長青邨街坊極不捨50年舊居 自爆清屋細節籲下手租戶聯絡｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:29
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
12小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
2026-03-06 20:30 HKT
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
9小時前