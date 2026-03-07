英足盃｜羅拔臣足總盃發威助利物浦復仇 親認球隊新老交替屬正常

利物浦左閘安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）在周三的足總盃第五圈表現神勇，貢獻一入球一助攻，助紅軍作客3:1淘汰狼隊晉身八強。今季上陣時間大減的羅拔臣，賽後表示明白球員新老更替屬正常，亦樂意接受挑戰。

利物浦今季引入米路斯卻基斯（Milos Kerkez），取代羅拔臣的正選左閘位置，羅拔臣的出場時間大減，英超僅5次正選12次後備上場。今場足總盃第五圈賽事，羅拔臣為紅軍先開紀錄，取得個人今季各賽事第2個入球。之後他再助攻給沙拿（Mohamed Salah）擴大比分，全場貢獻1球1助攻。

整個職業生涯都在競爭中

下周將滿32歲的羅拔臣賽後受訪時表示，自己無需再證明什麼，亦理解球隊需要進行新老交替：「我不確定我是否還需要在利物浦證明什麼，球迷們都知道我在場上總是全力以赴。當你上場時，你只想享受比賽。事實就是如此。卻基斯是一位出色的左閘。他上季在般尼茅夫表現出色。適應大球會需要時間。球會必須向前發展，在這裏效力多年的球員們年紀都不小了。你必須接受這一點。我整個職業生涯都在競爭中度過。」

全力於盃賽爭冠

利物浦在聯賽衛冕之路表現不濟，但仍在足總盃和歐聯保持競爭力。羅拔臣坦言，球隊需要保持穩定性：「今晚的表現更像我們。我們知道周二讓自己失望了，那不是我們期望的表現。足總盃是生死戰。我們正在盡力在所有戰線上拚搏。我們仍然參加兩項盃賽。如果我們像今晚一樣踢球，那麼沒有人想和我們比賽。我們必須開始展現出那種一致性。現在是一步前進，兩步後退。」

艾華士指第二個失球時間最致命

狼隊主帥艾華士（Rob Edwards）賽後則稱讚利物浦表現出色，並認為羅拔臣的入球和沙拿的迅速擴大比分是比賽的關鍵。他說：「我認為利物浦有點太好了，不是嗎？我認為我們今天看到了他們最好的版本，他們值得獲勝，他們表現更好。我們付出了一切，但我們找不到反擊的方法。我認為對我們來說的致命時刻，是第二個入球在我們開球後立即出現，幾乎在今晚為我們鎖定了敗局。」