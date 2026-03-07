Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜華維迪94分鐘絕殺 皇馬 2：1 險勝切爾達保爭標希望

更新時間：07:23 2026-03-07 HKT
發佈時間：07:23 2026-03-07 HKT

皇家馬德里周五在西甲聯賽作客切爾達，最終在驚濤駭浪下，憑費達歷高華維迪（Federico Valverde）在補時第4分鐘的攻門省中人改變方向破網，作客以2：1擊敗切爾達。這場勝利及時止住了球隊聯賽兩連敗的頹勢，保住爭冠希望。

華維迪於補時建功，替皇馬絕殺對手。美聯社
曹亞文尼替皇馬先開紀錄。美聯社
保查艾利斯亞斯替切爾達扳平。美聯社
雖然祖迪比寧咸（Jude Bellingham）與基利安麥巴比（Kylian Mbappe）今場繼續因傷缺陣，但皇馬開賽僅11分鐘便取得好開始。阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）開出戰術角球傳予曹亞美尼（Tchouaméni），後者於禁區邊抽射破網，客軍領先1：0。但今場阿諾特再次暴露防守弱點，25分鐘，被主隊的斯史威迪貝治（Swedberg）輕易擺脫並送出助攻，由保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias）射入，為主隊扳平完半場。

1分落後巴塞但踢多場

下半場雙方陷入僵局，切爾達老將伊亞高艾斯巴斯（Iago Aspas）曾有機會反超比數，但射門中柱彈出。眼看皇馬將再次失分，戰至補時階段，華維迪在禁區外施遠射，省中切爾達後衛馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）後改變方向入網，於94分鐘絕殺。最終皇馬驚險地以2：1勝出，全取3分。皇馬賽後落後榜首的巴塞隆拿1分但踢多場。球隊將在下周三的歐聯，回到主場班拿貝球場硬撼英超勁旅曼城。

