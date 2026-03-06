Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢．女足｜香港女足安全抵港 將球員安全放首位

足球世界
更新時間：22:36 2026-03-06 HKT
發佈時間：22:35 2026-03-06 HKT

以色列和美國聯手攻擊伊朗多地，令中東局勢急劇升溫，不少港人及旅行團滯留杜拜，包括香港女子足球代表隊。港女足周三(4日)由杜拜先飛抵曼谷，並於今日(6日)晚上約7時抵港。球隊經理黃若玲透露球隊原本需要踢3場比賽，但因退賽只踢了一場，部份球員未能出場感到有些失落，但明白要將球員安全放首位。

隊長馬澤純聽到疑似爆炸聲

原本於杜拜出戰「Pink Ladies Cup 2026」的港女足，上周六與加納交手，,原本再鬥坦桑尼亞和俄羅斯，但因中東局勢升溫而退賽。大軍周三先由杜拜飛往曼谷，今晚再回港，隊長馬澤純指在迪拜期間偶然聽到疑似爆炸聲音，但未能確認。而球隊主要留守酒店，會欣賞正在舉行的女子亞洲盃賽事。

香港女足在杜拜期間，主要留守酒店。香港足總圖片
香港女足在杜拜期間，主要留守酒店。香港足總圖片
香港女足在杜拜期間，主要留守酒店。香港足總圖片
香港女足在杜拜期間，主要留守酒店。香港足總圖片
香港女足在杜拜期間，主要留守酒店。香港足總圖片
香港女足在杜拜期間，主要留守酒店。香港足總圖片
香港女足由杜拜轉飛曼谷再回港。香港足總圖片
香港女足由杜拜轉飛曼谷再回港。香港足總圖片

經理稱明白將球員安全放首位

而港女足經理黃若玲透露球隊原本需要踢3場比賽，但因退賽只踢了一場，部份球員原安排於第2和第3場才上陣，如今未能出場感到有些失落，但明白要將球員安全放首位。
 

