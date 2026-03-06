Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│哈利列納分析認為熱刺降班 拒回歸救火：我每周有3日入馬場﹗

足球世界
更新時間：20:46 2026-03-06 HKT
發佈時間：20:46 2026-03-06 HKT

熱刺在周四英超快車不敵水晶宮後，僅比17位和18位的諾定咸森林及韋斯咸多1分，護級壓力巨大。該隊前領隊哈利列納受訪時分析，指現時排15至18位四支捲入降班漩渦的球隊中，以熱刺的近況最差，認為他們是四隊中最有機會降班的球隊。當被問到他會否回歸救火時，就指自己一周有三天會入馬場，沒有時間幫手。

分析對手後認為熱刺會降班

英超5連敗後，熱刺29輪積29分排16位，比身後的森林和韋斯咸多1分，15位的列斯聯就31分，同捲入降班漩渦。而榜尾狼隊目前只得16分，倒數第二的般尼就19分，兩隊降班機會極高，餘下一席預計在上述4支球隊中產生。曾在2008至12年教過熱刺的哈利列納，分析護級形勢，指韋斯咸目前狀態好；森林總會在關鍵時刻搶分；列斯聯今季表現一直不錯，所以得出結論，「熱刺已深陷其中，4支可能降班的球隊裡，他們看起來是最有可能降班的一隊，情況已糟糕到這個地步。」

拒絕出山 要去馬場睇愛駒出賽

哈利列納續指，熱刺的信心已跌入谷底：「我認為熱刺的信心已經去到低點。他們主場作戰時，看起來完全不在狀態，他們需要信心和團隊信念。球員們需要被安撫、鼓勵，教練要和每個球員單獨談談，把他們拉到同一陣線。」這名自2017年起再無執教的老牌教頭，現年已79歲，被問到如果受到熱刺邀請回歸救火，會否答應，他立即拒絕：「我周三、周四、周五都會在馬場。我有一匹賽馬周三會出戰第一場比賽。」他續指不相信熱刺會邀請他出山。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
7小時前
宏福苑大火｜據悉加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回贓物
01:42
宏福苑大火｜加固工程期間有單位遇竊 警拘3工人起回9萬元贓物
突發
1小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
7小時前
上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪
01:44
上環劫案｜兩男懷千萬港元被搶 警情報主導迅速拘三匪
突發
4小時前
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱內政部公佈永居英語要求B2詳情 新規2027年3月26日生效惟未提BNO
即時國際
5小時前
長輩溺愛縱容偏食 3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
長輩溺愛惹禍！3餐常食炸雞杯麵辣條 12歲男童腹痛揭大腸癌晚期
保健養生
10小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚
《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚
影視圈
5小時前