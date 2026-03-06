英超│哈利列納分析認為熱刺降班 拒回歸救火：我每周有3日入馬場﹗
更新時間：20:46 2026-03-06 HKT
發佈時間：20:46 2026-03-06 HKT
熱刺在周四英超快車不敵水晶宮後，僅比17位和18位的諾定咸森林及韋斯咸多1分，護級壓力巨大。該隊前領隊哈利列納受訪時分析，指現時排15至18位四支捲入降班漩渦的球隊中，以熱刺的近況最差，認為他們是四隊中最有機會降班的球隊。當被問到他會否回歸救火時，就指自己一周有三天會入馬場，沒有時間幫手。
分析對手後認為熱刺會降班
英超5連敗後，熱刺29輪積29分排16位，比身後的森林和韋斯咸多1分，15位的列斯聯就31分，同捲入降班漩渦。而榜尾狼隊目前只得16分，倒數第二的般尼就19分，兩隊降班機會極高，餘下一席預計在上述4支球隊中產生。曾在2008至12年教過熱刺的哈利列納，分析護級形勢，指韋斯咸目前狀態好；森林總會在關鍵時刻搶分；列斯聯今季表現一直不錯，所以得出結論，「熱刺已深陷其中，4支可能降班的球隊裡，他們看起來是最有可能降班的一隊，情況已糟糕到這個地步。」
拒絕出山 要去馬場睇愛駒出賽
哈利列納續指，熱刺的信心已跌入谷底：「我認為熱刺的信心已經去到低點。他們主場作戰時，看起來完全不在狀態，他們需要信心和團隊信念。球員們需要被安撫、鼓勵，教練要和每個球員單獨談談，把他們拉到同一陣線。」這名自2017年起再無執教的老牌教頭，現年已79歲，被問到如果受到熱刺邀請回歸救火，會否答應，他立即拒絕：「我周三、周四、周五都會在馬場。我有一匹賽馬周三會出戰第一場比賽。」他續指不相信熱刺會邀請他出山。
