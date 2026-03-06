英超│阿仙奴為收支平衡今夏至少賣一位主力 奧迪加特、夏維斯最高危
更新時間：15:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-06 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-06 HKT
阿仙奴去年夏天斥資2億6800萬鎊買人，他們為了在今個財政年度截止前達到收支平衡，要在今夏賣出至少一名主力成員，目標是放走一些當年買入價較低、或尚餘未支付轉會費面值少的球員，最大機會清走是隊長馬田奧迪加特(Martin Odegaard)、鋒將夏維斯(Kai Havertz)、翼鋒加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)和守將賓韋特(Ben White)等。
奧迪加特、夏維斯離隊機會大
去年夏天阿仙奴共簽入8名球員，共花費了2億6800萬鎊，全部於6月1日新財政年度開始才完成，如今財政年度於5月31日屆滿，故球會為了符合英超賽會的盈利與可持續性規定（PSR），需要在夏天前放走至少一名主力，令款項入帳。為了有可觀數目入帳，槍手傾向放走一些非不可或缺而當年買入價低，或帳面轉會費餘值不高的球員，當中以5年前用3000萬鎊加盟的馬田奧迪加特、3年前6200萬鎊來投的夏維斯，最有機會被清走。
要5月31日前要賣人入帳
而2019年以700萬鎊入隊的加比爾馬天尼利、21年用了5000萬鎊簽下的賓福特，離隊機會亦不少。眾人在轉會市場有一定吸引力，而且當打賣出價不會低，扣除帳面轉會費餘值，阿仙奴可望得到可觀利潤。
