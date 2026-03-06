美職｜美斯率國際邁阿密訪白宮 特朗普讚可能比球王比利更強

美斯（Lionel Messi）及其所屬球隊國際邁阿密，近日獲邀到訪白宮，接受美國總統特朗普（Donald Trump）的接見，以表揚他們早前歷史性地贏得美國職業足球大聯盟（MLS）總冠軍的成就。在會面中，特朗普對美斯讚不絕口，更笑言他可能比巴西「球王」比利（Pele）更出色。

由英格蘭名宿碧咸（David Beckham）共同擁有的國際邁阿密，在去年十二月首次贏得MLS總冠軍。為此，白宮特意在國際邁亞密本週六作客華盛頓聯隊前，邀請全隊到訪。在記者會上，特朗普在更新了美伊局勢的最新情況後，便將焦點轉向身後的美斯及一眾國際邁阿密球員。

特朗普兒子是美斯粉絲

特朗普風趣地說，自己的兒子巴倫（Barron）是美斯的超級粉絲，當得知美斯會到訪白宮時，顯得非常興奮。「我兒子說：『爸爸，你知道今天誰會來嗎？』我說：『不知道，我有很多事要忙。』他說：『美斯！』他是你的超級粉絲，他覺得你是一個很厲害的人。」

MLS史上首位連續兩屆MVP

38歲的美斯去年十月與國際邁阿密續約至2028年，並成為MLS歷史上首位連續兩季榮膺「最有價值球員」（MVP）的球員。特朗普對美斯選擇在美國發展表示感謝：「美斯贏得了他輝煌職業生涯中的第47座獎盃，是歷史上最多的。你可以去世界上任何地方，任何一支球隊，但你選擇了邁阿密。我只想感謝你帶給我們這一切。」

總統盛讚較比利更出色

特朗普最後更將美斯與巴西球王比利相提並論，他笑言：「我不應該這樣說，因為我年紀大了，但我看過比利踢球。我不知道，你可能比比利更出色。比利當年也很厲害。」