美職｜美斯率國際邁阿密訪白宮 特朗普讚可能比球王比利更強
更新時間：15:22 2026-03-06 HKT
發佈時間：15:22 2026-03-06 HKT
發佈時間：15:22 2026-03-06 HKT
美斯（Lionel Messi）及其所屬球隊國際邁阿密，近日獲邀到訪白宮，接受美國總統特朗普（Donald Trump）的接見，以表揚他們早前歷史性地贏得美國職業足球大聯盟（MLS）總冠軍的成就。在會面中，特朗普對美斯讚不絕口，更笑言他可能比巴西「球王」比利（Pele）更出色。
由英格蘭名宿碧咸（David Beckham）共同擁有的國際邁阿密，在去年十二月首次贏得MLS總冠軍。為此，白宮特意在國際邁亞密本週六作客華盛頓聯隊前，邀請全隊到訪。在記者會上，特朗普在更新了美伊局勢的最新情況後，便將焦點轉向身後的美斯及一眾國際邁阿密球員。
特朗普兒子是美斯粉絲
特朗普風趣地說，自己的兒子巴倫（Barron）是美斯的超級粉絲，當得知美斯會到訪白宮時，顯得非常興奮。「我兒子說：『爸爸，你知道今天誰會來嗎？』我說：『不知道，我有很多事要忙。』他說：『美斯！』他是你的超級粉絲，他覺得你是一個很厲害的人。」
MLS史上首位連續兩屆MVP
38歲的美斯去年十月與國際邁阿密續約至2028年，並成為MLS歷史上首位連續兩季榮膺「最有價值球員」（MVP）的球員。特朗普對美斯選擇在美國發展表示感謝：「美斯贏得了他輝煌職業生涯中的第47座獎盃，是歷史上最多的。你可以去世界上任何地方，任何一支球隊，但你選擇了邁阿密。我只想感謝你帶給我們這一切。」
總統盛讚較比利更出色
特朗普最後更將美斯與巴西球王比利相提並論，他笑言：「我不應該這樣說，因為我年紀大了，但我看過比利踢球。我不知道，你可能比比利更出色。比利當年也很厲害。」
最Hit
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
2026-03-05 12:02 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
2026-03-05 13:49 HKT