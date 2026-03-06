英超｜阿仙奴門將拖延時間惹爭議 女足擬試行新例嚴打「詐傷」

英超賽場上，球員利用受傷接受治療為名，拖延比賽時間的策略，一直備受爭議。在周三白禮頓主場0:1不敵阿仙奴的比賽中，阿仙奴門將大衛拉耶（David Raya）多次倒地接受治療，其行為引發了白禮頓主帥靴士拿（Fabian Hurzeler）的強烈不滿，亦再次將「門將詐傷」這個議題推上風口浪尖。為應對此類情況，據報英格蘭女足超級聯賽（WSL）下季將試行一項新措施，以遏制球隊利用門將受傷暫停比賽的機會。

大衛拉耶3次倒地治療惹爭議

在周中的比賽中，阿仙奴門將大衛拉耶在場上三度倒地接受治療，每次都導致比賽暫停。白禮頓主帥靴士拿賽後怒斥，兵工廠是故意利用這種方式來消耗時間，以保住勝果。他指出，在門將接受治療期間，其他球員便可趁機到場邊接受教練的戰術指示。

新例門將治療 一球員需離場

針對日益增長的「門將詐傷」問題，據《泰晤士報》報導，國際足球協會理事會（IFAB）在上周末的年度會議上，提出了一項新措施，並將於2026-27賽季在英格蘭女足超級聯賽中進行試行。根據該試行措施，若球隊的門將在比賽中接受治療，該隊將必須減少一名場上球員，為時一分鐘。目前，由誰來決定哪位球員離場尚未有定論，其中一個可能是由球隊主帥來決定。

球隊借門將受傷休息

根據現行規則，受傷球員在接受治療後，必須離場30秒才能重新參與比賽，但此規則僅適用於場上球員，門將的受傷暫停，變相為球隊提供了在比賽中途「合法」休息及部署戰術的機會。新措施的試行，無疑是針對此漏洞，期望能有效遏制球隊利用「門將詐傷」拖延時間的行為。