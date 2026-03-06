英超｜熱刺吞三連敗護級告急 杜陀怒斥記者勿提「壓力」

周日英超熱刺對水晶宮，熱刺主場以1:3落敗，賽後僅比降班區高出一分，護級形勢告急。看守領隊杜陀（Igor Tudor）賽後心情極差，除了拒絕回應自己會否繼續執教球隊外，更與電視台記者就「壓力」問題發生激烈爭執，氣氛緊張。

杜陀訪問發脾氣

這位克羅地亞籍教頭在賽後記者會上，被問及會否繼續執教下一場比賽時，他冷冷地回應：「無可奉告。」當被追問其未來去向時，他亦拒絕正面回答：「我不會朝那個方向去想，我有我的工作要做，就是這樣。」

賽後，TNT體育記者麥迪維（Liam MacDevitt）在訪問中，問及雲迪尹（Micky van de Ven）上半場的紅牌，是否因為球員在護級戰中承受壓力所致。此問題觸動了杜陀的神經，他立即反駁道：「我們需要停止談論壓力，這不是一個可以談論的話題。」麥迪維追問：「你不覺得有壓力嗎？只比降班區高一分。我知道你知道這份工作很困難，但這不是壓力嗎？」杜陀明顯不想再糾纏下去，強硬地說：「我不會再談論任何關於壓力的事。」

杜陀死撐已走上正軌

然而，令人費解的是，儘管球隊自他接替湯馬士法蘭克（Thomas Frank）後已錄得三連敗，但他卻聲稱球隊正走在正確的軌道上。他表示：「這聽起來很奇怪，但這場比賽後，我比之前更有信心。我看到了一些東西，一些能量、一些激情。我需要選擇正確的人，因為這艘船正朝著我想要的方向前進，誰在船上就可以留下來，否則，他們可以離開這艘船。」

熱刺下一場聯賽，將在下周日作客利物浦，力爭終止11場不勝的頹勢。而在作客晏菲路前，他們還需在周二的歐聯16強首回合中，作客西班牙挑戰馬德里體育會。

下仗再輸勢跌入降班區

部分熱刺球迷在半場前已陸續離場，留下的球迷則在半場及完場時，對球隊報以無情的噓聲。對此，杜陀表示理解：「我理解球迷，這是足球中正常會發生的事。他們很失望，他們想要更多，我們也想給他們更多。不幸的是，這一刻我們為所有事情付出了代價。一張紅牌改變了一切。」

熱刺目前排在聯賽第16位，僅領先第17位的諾定咸森林及第18位的韋斯咸一分。若下輪賽果失利，他們隨時會跌入降班區。