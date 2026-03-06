Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜熱刺深陷護級漩渦　若降班將損失逾2.6億鎊

更新時間：07:09 2026-03-06 HKT
發佈時間：07:09 2026-03-06 HKT

作為英超最富有的六大球會之一，熱刺降班原本被視為「不可能的任務」，但今季他們的聯賽成績惡劣，今晨以1：3不敵水晶宮後聯賽尚餘9輪，僅領先第18位的韋斯咸1分，球隊正面臨自1976/77球季後首次降至次級聯賽。這支去年總收入高達6.9億鎊、位列歐洲第9的豪門，正面臨一場總額可能高達2.61億英鎊的財務災難。

根據《BBC》的數據分析，熱刺一旦降班至英冠，收入將全方位崩潰：

  1. 門票及款接收入：熱刺目前主場平均票價高達76鎊，全歐排名第六。降班後，球會難以在對陣林肯城等英冠球隊時維持同樣的高額票價，預計1.3億鎊的門票收入將大幅下降。
  2. 轉播分成：失去英超全球轉播權的分紅，加上數千萬鎊的歐聯轉播收益歸零（除非奪得今屆歐聯冠軍以保住席位），轉播費收入將出現斷崖式下跌。
  3. 商業贊助：Nike及AIA等核心贊助合約均設有降班條款，原本每年共7000萬鎊的贊助費將被大幅削減。
熱刺現時在英超排第16名，僅領先降班區的韋斯咸1分。
熱刺現時在英超排第16名，僅領先降班區的韋斯咸1分。美聯社
若熱刺最後降班，球會將損失慘重。
若熱刺最後降班，球會將損失慘重。美聯社
杜陀接手熱刺後，球會已連敗3仗。
杜陀接手熱刺後，球會已連敗3仗。美聯社

加利夫巴利狠批：球隊拒「豪賭」致禍

雖然熱刺合約中普遍設有降班減薪50%的條款，有望將2.76億鎊的薪酬開支減半，但這仍不足以抵銷收入的損失。足球財務專家麥佳亞（Kieran Maguire） 指出，熱刺擁有多達 877名全職員工，且球場運營成本（如電費、維修）並不會因為比賽級別降低而減少。去季熱刺的運營成本高達2.6億鎊，在全歐排名第3，沉重的負擔令護級之路變成了「生存之戰」。

前熱刺球星加利夫巴利（Gareth Bale）直言，熱刺今日的困局源於球會管理層不願承擔財務風險：「球會總想買年輕球員博升值，但他們已是頂級球會，擁有完美的球場和設施，卻不願花8000萬到1億鎊去購買屬『完成品』球星。這種在生意上的謹慎，正是導致球隊目前缺乏競爭力的主因。」

