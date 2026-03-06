英超｜十人熱刺12分鐘內失3球反負 領先降班區只有1分

英超熱刺又輸一場！周四晚舉行的英超聯賽，熱刺在主場領先一球的大好形勢下，因中堅雲迪雲（Micky van de Ven）領紅牌兼輸12碼導致崩盤，被水晶宮在上半場末段短短12分鐘內連入3球。最終熱刺以1：3 不敵對手，2026年至今聯賽依然一勝難求，僅領先降班區1分。

熱刺本場有個好開始，戰至第34分鐘，先憑蘇蘭基（Dominic Solanke）近門建功領先1：0。然而好景不常，僅 4分鐘後，雲迪雲因判斷長傳失誤，在禁區內拉跌單刀對方伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr），領取紅牌兼輸12碼。後者親自操刀射入，替水晶宮扳平。

杜陀接手熱刺後三戰皆北。美聯社

伊斯美拿沙亞今場梅開二度。美聯社

熱刺在2026年在聯賽仍然一場不勝。美聯社

熱刺球迷半場集體離場

由於少踢一人，領隊杜陀隨即換入干拿加歷查（Conor Gallagher）及比蘇馬（Yves Bissouma）試圖穩住局面，卻事與願違。補時第1分鐘，水晶宮於冬季轉會窗收購的新援仁真拿臣（Jorgen Strand Larsen）接應阿當禾頓妙傳射穿維卡里奧「細龍門」；到補時第7分鐘，阿當禾頓再次送出一記長傳，伊斯美拿沙亞接應前者傳送再射入，個人梅開二度，替水晶宮射成3：1完半場。

短短 12 分鐘內由領先變落後1：3，令塞滿主場的熱刺球迷在半場未完便開始集體離場。換邊後戰情並沒有大改變，最終熱刺維持相同比數落敗。輸波後的熱刺排在第16位，距離第18位的韋斯咸僅得1分，踏入2026年後仍未在聯賽取得勝利；反觀水晶宮則升上第13位，繼歐協聯晉級後再勝一仗。