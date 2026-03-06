Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜十人熱刺12分鐘內失3球反負 領先降班區只有1分

足球世界
更新時間：06:58 2026-03-06 HKT
發佈時間：06:58 2026-03-06 HKT

英超熱刺又輸一場！周四晚舉行的英超聯賽，熱刺在主場領先一球的大好形勢下，因中堅雲迪雲（Micky van de Ven）領紅牌兼輸12碼導致崩盤，被水晶宮在上半場末段短短12分鐘內連入3球。最終熱刺以1：3 不敵對手，2026年至今聯賽依然一勝難求，僅領先降班區1分。

熱刺本場有個好開始，戰至第34分鐘，先憑蘇蘭基（Dominic Solanke）近門建功領先1：0。然而好景不常，僅 4分鐘後，雲迪雲因判斷長傳失誤，在禁區內拉跌單刀對方伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr），領取紅牌兼輸12碼。後者親自操刀射入，替水晶宮扳平。

杜陀接手熱刺後三戰皆北。美聯社
杜陀接手熱刺後三戰皆北。美聯社
伊斯美拿沙亞今場梅開二度。美聯社
伊斯美拿沙亞今場梅開二度。美聯社
熱刺在2026年在聯賽仍然一場不勝。美聯社
熱刺在2026年在聯賽仍然一場不勝。美聯社

熱刺球迷半場集體離場

由於少踢一人，領隊杜陀隨即換入干拿加歷查（Conor Gallagher）及比蘇馬（Yves Bissouma）試圖穩住局面，卻事與願違。補時第1分鐘，水晶宮於冬季轉會窗收購的新援仁真拿臣（Jorgen Strand Larsen）接應阿當禾頓妙傳射穿維卡里奧「細龍門」；到補時第7分鐘，阿當禾頓再次送出一記長傳，伊斯美拿沙亞接應前者傳送再射入，個人梅開二度，替水晶宮射成3：1完半場。

短短 12 分鐘內由領先變落後1：3，令塞滿主場的熱刺球迷在半場未完便開始集體離場。換邊後戰情並沒有大改變，最終熱刺維持相同比數落敗。輸波後的熱刺排在第16位，距離第18位的韋斯咸僅得1分，踏入2026年後仍未在聯賽取得勝利；反觀水晶宮則升上第13位，繼歐協聯晉級後再勝一仗。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
19小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
19小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
14小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
16小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
9小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
11小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
13小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
19小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:17
伊朗局勢｜特朗普：要親自參與揀選伊朗新領袖 美航母「林肯號」據報遭伊無人機擊中 ｜持續更新
即時國際
26分鐘前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
2026-03-04 16:30 HKT