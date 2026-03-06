英冠來屆附加賽席位增至6隊 聯賽第8仍有機會升班

英格蘭足球聯賽（EFL）周四正式宣佈，從2026-27球季起，英冠附加賽規模將由現行的4隊擴大至6隊。這意味著聯賽排名第7及第8的球隊，未來亦有望透過附加賽爭奪價值1.8億英鎊的英超入場券。

在周四舉行的特別大會上，72支EFL球會通過了這項自1988-89球季以來最重要的賽制改動。新制度將參考現行全國聯賽（National League）的模式：排名第3及第4的球隊將首輪輪空（Bye）；第5名將對陣第8名，第6名則鬥第7名。首輪勝方將晉級準決賽，與聯賽第3、4名進行主客兩回合比賽，爭奪溫布萊決賽席位。

林柏特帶領的高雲地利現時排英冠榜首。法新社

英冠現時有24隊球會，為球壇上最刺激的聯賽之一。法新社

「死侍球會」域斯咸正為升班附加賽資格努力。法新社

EFL總裁：增加戲劇性與懸念

EFL行政總裁Trevor Birch表示，附加賽一直是英國足球的精華所在，這次改革是為了進一步增強英冠的競爭力：「這項改動將為更多球會及球迷提供實現升班夢想的機會。」官方指出，擴大名額能有效減少季尾出現「風流波」的中游球隊，讓更多比賽維持競爭懸念，從而提升聯賽整體價值。

目前這項改革僅限於英冠聯賽，英甲及英乙將暫時維持現狀，但若英冠實行成功，不排除未來會全面推廣。至於本球季（2025-26）的附加賽將不受影響，依然由第3至第6名參與。目前排在英冠第6位的「升班馬」域斯咸（Wrexham），仍需為保住附加賽席位努力。