沙特聯｜官方堅持如期開賽　外援擔憂安全紛紛撤離

儘管中東地區衝突升級，沙特阿拉伯足球聯賽（SPL）近日發函通知旗下球會，強調聯賽賽程將不受影響，將按原定計劃繼續進行。然而，沙特國防部早前證實首都利雅德的美國大使館遭遇無人機襲擊，加上當地多地發出安全警報，令聯賽內部氣氛緊張，球員與工作人員對人身安全感到極大不安。

據《The Athletic》報導，不少匿名受訪的 SPL 工作人員表示，儘管官方堅稱「比賽安全」，但現實與官方說法存在嚴重矛盾。受訪者透露，多名外籍球員對當地安全感到恐慌，已有不少球員已先行將家人撤離該區。此外，當地針對連接口岸及特定建築發出了安全警告（包括連通沙特與巴林的法赫德國王大橋），令球隊內部對於官方「保證安全」的說法極度質疑。目前各支球隊訓練如常，但消息人士直言：「如果球員開始拒絕出賽，情況隨時有變。」

沙特聯賽將如常舉行。法新社

沙迪奧文尼效力的艾納斯現時排聯賽榜首。法新社

據外媒報道，現時C朗拿度正身在西班牙。美聯社

紐卡素後衛舒哈：經歷「令人恐懼」

與沙特聯賽堅持比賽的態度形成強烈對比，中東地區內多項賽事已紛紛暫停。早前，亞洲足協已推遲亞冠盃賽事，卡塔爾亦宣佈無限期暫停所有比賽，而原定 3 月 27 日在多哈舉行，由西班牙對阿根廷「Finalissima」比賽，能否如期進行仍屬未知之數。此外，伊拉克國家隊的世盃外備戰亦受影響，由於領空關閉導致教練無法離境，加上大使館關閉到職球員都未能辦理簽證。

紐卡素後衛法比安舒哈（Fabian Schar）早前在杜拜進行復康訓練，他在社交媒體證實已安全回到英國，並形容在當地的經歷「令人恐懼」。隨著衝突持續，沙特聯賽於本週末紜會有艾納斯對尼奧姆SC上演，這場聯賽可能在安全的情況下進行，將成為各人焦點。