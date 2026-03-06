Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特聯｜官方堅持如期開賽　外援擔憂安全紛紛撤離

足球世界
更新時間：05:29 2026-03-06 HKT
發佈時間：05:29 2026-03-06 HKT

儘管中東地區衝突升級，沙特阿拉伯足球聯賽（SPL）近日發函通知旗下球會，強調聯賽賽程將不受影響，將按原定計劃繼續進行。然而，沙特國防部早前證實首都利雅德的美國大使館遭遇無人機襲擊，加上當地多地發出安全警報，令聯賽內部氣氛緊張，球員與工作人員對人身安全感到極大不安。

據《The Athletic》報導，不少匿名受訪的 SPL 工作人員表示，儘管官方堅稱「比賽安全」，但現實與官方說法存在嚴重矛盾。受訪者透露，多名外籍球員對當地安全感到恐慌，已有不少球員已先行將家人撤離該區。此外，當地針對連接口岸及特定建築發出了安全警告（包括連通沙特與巴林的法赫德國王大橋），令球隊內部對於官方「保證安全」的說法極度質疑。目前各支球隊訓練如常，但消息人士直言：「如果球員開始拒絕出賽，情況隨時有變。」

沙特聯賽將如常舉行。法新社
沙特聯賽將如常舉行。法新社
沙迪奧文尼效力的艾納斯現時排聯賽榜首。法新社
沙迪奧文尼效力的艾納斯現時排聯賽榜首。法新社
據外媒報道，現時C朗拿度正身在西班牙。美聯社
據外媒報道，現時C朗拿度正身在西班牙。美聯社

紐卡素後衛舒哈：經歷「令人恐懼」

與沙特聯賽堅持比賽的態度形成強烈對比，中東地區內多項賽事已紛紛暫停。早前，亞洲足協已推遲亞冠盃賽事，卡塔爾亦宣佈無限期暫停所有比賽，而原定 3 月 27 日在多哈舉行，由西班牙對阿根廷「Finalissima」比賽，能否如期進行仍屬未知之數。此外，伊拉克國家隊的世盃外備戰亦受影響，由於領空關閉導致教練無法離境，加上大使館關閉到職球員都未能辦理簽證。

紐卡素後衛法比安舒哈（Fabian Schar）早前在杜拜進行復康訓練，他在社交媒體證實已安全回到英國，並形容在當地的經歷「令人恐懼」。隨著衝突持續，沙特聯賽於本週末紜會有艾納斯對尼奧姆SC上演，這場聯賽可能在安全的情況下進行，將成為各人焦點。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
17小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
17小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
14小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
12小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
9小時前
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
7小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
11小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
18小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
2026-03-04 16:30 HKT
衛星影像組合顯示了2026年1月17日（左）與2月1日（右）烏代德空軍基地的飛機數量。 路透社
伊朗局勢｜蘇-24直搗美軍中東最大基地 臨轟炸前2分鐘被卡塔爾擊落
即時國際
7小時前