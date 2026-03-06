Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜積費查涉歧視言語遭停賽6場　發聲明致歉：不反映個人價值觀

足球世界
更新時間：01:40 2026-03-06 HKT
發佈時間：01:40 2026-03-06 HKT

曼聯18歲中場新星積費查（Jack Fletcher）因在比賽中使用涉及性取向的歧視性言論，被英格蘭足總（FA）重罰停賽共6場及罰款1500英鎊。這名紅魔名宿費查（Darren Fletcher）之子隨即發表聲明致歉，強調自己並非存心冒犯。

事件發生在去年10月，曼聯U21鬥班士利的賽事中，積費查因向對手出言不遜領到紅牌。根據英足總調查報告，積費查在與對方球員發生肢體碰撞後，反問對方：「你似乎很了解我，你是同性戀者嗎？（Are you a gay boy?）」此舉被裁定違反FA守則E3.1，涉及性取向的「加重違規行為」。除罰款外，他還必須參加強制性的面對面教育課程。

積費查在卡域克接手後，暫時未有機會代表一隊上陣。法新社
積費查今季曾代表曼聯一隊上陣3次。法新社
積費查被英足總重罰停賽6場。法新社
曼聯球迷組織接受道歉

積費查在聲明中表示：「我對於自己在情緒激動下使用的冒犯性詞彙深表歉意。儘管我並非存心侮辱，但我完全明白這類言語是不可接受的。這次失言絕對不反映我的信仰或價值觀。」足總委員會亦接受了其辯護，指當時對方曾先向費查的家人了解，且雙方均同意積費查並非出於恐同動機。

曼聯官方球迷組織「Rainbow Devils」隨後發表聲明歡迎道歉，並指「無論意圖如何，恐同語言在足球界都沒有立足之地」，希望積費查能從中學習。積費查在魯賓艾摩廉執教期間曾3次代表一隊上陣，他的雙胞胎兄弟泰勒費查（Tyler Fletcher）最近亦在看守主教練卡域克麾下，獲得上陣機會。

