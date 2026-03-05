沙特聯│C朗已離開沙特接受治療 網民熱議：避戰定養傷？
更新時間：16:04 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:04 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:04 2026-03-05 HKT
沙特阿拉伯媒體周三報導，效力艾納斯的葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)已離開沙特，前往馬德里接受醫療建議，希望盡快擺脫大腿肌肉傷患。然而此刻中東地區局勢惡化，C朗返回歐洲難免惹來揣測，有球迷指「避一避風頭也好」。
C朗去馬德里接受醫療建議
C朗的私人飛機日前離開沙特阿拉伯，經過7小時的航程飛抵西班牙馬德里，但沙特媒體之後證實C朗拿度不在機上，仍留在沙特阿拉伯養傷，準備擺脫傷患後就重返綠茵場，其效力的艾納斯亦發聲明指他正在球會接受復康治療，每日評估傷情是否適合出賽。
網民認為與中東局勢有關
而沙特媒體周三報導，這名41歲鋒將已離開沙特，前往馬德里會見專家，咨詢醫療意見希望盡快復出。然而中東局勢自以色列和美國聯手攻擊伊朗多地後，急速惡化，C朗此時離開沙特難免惹人揣測，球迷們認為C朗就算因為局勢問題離開亦情有可原，有人表示：「戰爭可怕，躲一躲亦合理。」
最Hit
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
2026-03-04 15:40 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
7小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
2026-03-04 16:14 HKT