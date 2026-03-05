Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港足｜杜國榆北上投南通支雲 今季中甲已有7名港將

足球世界
更新時間：15:55 2026-03-05 HKT
發佈時間：15:55 2026-03-05 HKT

港足再掀北上外流熱潮。港超聯球隊大埔今日宣布，隊中防守大將杜國榆（Remi）將會離隊他投。隨後，中甲球會南通支雲在官方微博官宣，確認這位28歲港將正式加盟。隨著杜國榆落實轉會，今季征戰中甲聯賽的香港球員已增至7人。

杜國榆離開大埔。大埔足球會官方IG
杜國榆轉會中甲球會。南通支雲官方微博
杜國榆轉會中甲球會。南通支雲微博視頻截圖
大埔足球會在聲明中證實杜國榆離隊的消息，會方坦言，雖然球隊希望能以最強陣容應付餘下的盃賽爭標，但考慮到球員的個人長遠發展，球會決定「成人之美」，並衷心祝福Remi在未來的足球路上一切順利。南通支雲隨後亦發文確認，杜國榆將代表球會出戰2026賽季的中甲賽事。

南通支雲在官方介紹中盛讚杜國榆，指這位後衛身體條件出色，高空攔截能力強，同時具備一定的邊路助攻能力，能靈活適應多種防守戰術體系。球會相信杜國榆的加盟能進一步補強後防實力，豐富教練組的戰術選擇，為球隊構建穩固的防守屏障。

隨著杜國榆落實北上，今季中甲聯賽已雲集7名港將。除了杜國榆，還包括日前分別加盟佛山南獅及南京城市的尼高拉斯與黃威，加上效力長春亞泰的賓紀文、深圳青年人的梁諾恆、延邊龍鼎的勞烈斯，以及陝西聯合的馬希偉，一眾港將將在內地聯賽力爭上游。

