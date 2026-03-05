英超│白禮頓教練怒斥阿仙奴拖延戰術保勝果 矛頭直指阿迪達：我唔會做呢種主帥！

白禮頓在周三英超快車主場0:1不敵阿仙奴，但無論控球率、射門次數和攻勢入肉程度都比客軍好，槍手靠堅固防守，加上拖延戰術成功守住勝果。該隊主教練靴士拿(Fabian Hurzeler)對阿仙奴的消極踢法非常不滿，矛頭直指其教頭阿迪達，矢言不會做這種踢法的主帥。

白禮頓主教練靴士拿對阿仙奴的消極踢法非常不滿，矛頭直指其教頭阿迪達。路透社

槍手今場用盡拖延戰術

阿仙奴今場於9分鐘由布卡約沙卡先開紀錄後，就進入防守和拖延模式，處理界外球、角球和死球時漫不經心，整場比賽僅得7次射門，預期入球值(xG)低至0.46，傳球成功率只有71%，是他們近5年來於英超比賽的新低。槍手的拖延戰術在比賽末段更頻繁，門將大衛拉耶3次倒地，引來白禮頓球員不滿，雙方因此多次爭執。

靴士拿直斥阿仙奴 批評大衛拉耶

白禮頓教練靴士拿對槍手的消極踢法相當不滿：「今天只有一支球隊試圖進行比賽，我們試圖讓皮球運轉，並試圖創造機會。面對這樣的對手，唯一可做就是懲罰他們，但今場未能做到。如果我們贏2:1，我會理直氣壯說出球隊值得取勝。」他之後更直斥阿仙奴門將大衛拉耶：「你見過一場英超比賽，一位門將3次倒地嗎？沒有，那麼不用在這問題說太多吧﹗這是我們無法控制的事情，英超賽會應找出相應的規則，我們只是足球教練，職責是管理比賽，幫球隊取勝，這要英超賽會審視規則，有球隊浪費比賽時間太多了。」

被靴士拿批評經常倒地的門將大衛拉耶。路透社

靴士拿：不會成為這種教練！

靴士拿賽前已斥責阿仙奴在處理死球前浪費太多時間，完成今場後觀點直堅定：「贏波有很多方式，如果他們(阿仙奴)贏得英超冠軍，無人會問他們用那種方式去贏。阿仙奴現在就用他們自己的規則，去贏下比賽，所以很難作出評價。但我所說我永遠不會成為這種教練，以這樣的方法去贏波。我會要求球員踢好比賽，希望他們進行，在場上永遠要嘗試進攻。」阿迪達之後被問到靴士拿的針對性批評，他指意外後者會這樣說，同時堅持外界總是喜歡槍手球員，並非會以平常心對待外界的聲音，並以正確方式去面對。

阿迪達表示以正確方式去面對靴士拿的針對性批評和外界的聲音。路透社