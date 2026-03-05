Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│白禮頓教練怒斥阿仙奴拖延戰術保勝果 矛頭直指阿迪達：我唔會做呢種主帥！

足球世界
更新時間：13:08 2026-03-05 HKT
發佈時間：13:08 2026-03-05 HKT

白禮頓在周三英超快車主場0:1不敵阿仙奴，但無論控球率、射門次數和攻勢入肉程度都比客軍好，槍手靠堅固防守，加上拖延戰術成功守住勝果。該隊主教練靴士拿(Fabian Hurzeler)對阿仙奴的消極踢法非常不滿，矛頭直指其教頭阿迪達，矢言不會做這種踢法的主帥。

白禮頓主教練靴士拿對阿仙奴的消極踢法非常不滿，矛頭直指其教頭阿迪達。路透社
白禮頓主教練靴士拿對阿仙奴的消極踢法非常不滿，矛頭直指其教頭阿迪達。路透社

槍手今場用盡拖延戰術

阿仙奴今場於9分鐘由布卡約沙卡先開紀錄後，就進入防守和拖延模式，處理界外球、角球和死球時漫不經心，整場比賽僅得7次射門，預期入球值(xG)低至0.46，傳球成功率只有71%，是他們近5年來於英超比賽的新低。槍手的拖延戰術在比賽末段更頻繁，門將大衛拉耶3次倒地，引來白禮頓球員不滿，雙方因此多次爭執。

靴士拿直斥阿仙奴 批評大衛拉耶

白禮頓教練靴士拿對槍手的消極踢法相當不滿：「今天只有一支球隊試圖進行比賽，我們試圖讓皮球運轉，並試圖創造機會。面對這樣的對手，唯一可做就是懲罰他們，但今場未能做到。如果我們贏2:1，我會理直氣壯說出球隊值得取勝。」他之後更直斥阿仙奴門將大衛拉耶：「你見過一場英超比賽，一位門將3次倒地嗎？沒有，那麼不用在這問題說太多吧﹗這是我們無法控制的事情，英超賽會應找出相應的規則，我們只是足球教練，職責是管理比賽，幫球隊取勝，這要英超賽會審視規則，有球隊浪費比賽時間太多了。」

被靴士拿批評經常倒地的門將大衛拉耶。路透社
被靴士拿批評經常倒地的門將大衛拉耶。路透社

靴士拿：不會成為這種教練！

靴士拿賽前已斥責阿仙奴在處理死球前浪費太多時間，完成今場後觀點直堅定：「贏波有很多方式，如果他們(阿仙奴)贏得英超冠軍，無人會問他們用那種方式去贏。阿仙奴現在就用他們自己的規則，去贏下比賽，所以很難作出評價。但我所說我永遠不會成為這種教練，以這樣的方法去贏波。我會要求球員踢好比賽，希望他們進行，在場上永遠要嘗試進攻。」阿迪達之後被問到靴士拿的針對性批評，他指意外後者會這樣說，同時堅持外界總是喜歡槍手球員，並非會以平常心對待外界的聲音，並以正確方式去面對。

阿迪達表示以正確方式去面對靴士拿的針對性批評和外界的聲音。路透社
阿迪達表示以正確方式去面對靴士拿的針對性批評和外界的聲音。路透社

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
8小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
22小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:58
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
6小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
4小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影 曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
5小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
21小時前
01:10
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
35分鐘前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
3小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
2026-03-04 13:40 HKT
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
22小時前