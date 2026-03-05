Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴重奪爭冠主動權 數據顯示捧盃機率92.94% 阿迪達：我們做了必須做的事﹗

足球世界
更新時間：11:10 2026-03-05 HKT
發佈時間：11:10 2026-03-05 HKT

英超爭冠形勢經過周三英超快車後出現轉變，阿仙奴作客1:0白禮頓，曼城則在主場2:2賽和諾定咸森林，打多一場的槍手將榜首優勢增至7分，重新掌握爭冠主動權。該隊餘下8輪僅一仗需離開倫敦比賽，無需舟車勞頓難怪超級電腦顯示其捧盃機率高達92.94%，兵工廠主教練阿迪達亦指「做了必須要做的事」。

阿仙奴踢多一場領先7分

本輪快車前，阿仙奴比踢少一場的曼城多5分，而雙方於4月中還會在後者主場交手，換句話說藍月只要在餘下各輪全勝，就可以反壓槍手後上封王。然而阿仙奴今仗擊敗白禮頓全取3分，曼城就兩度領先下被森林逼和2:2，兵工廠30輪累積67分，藍月29輪得60分，分差拉開至7分，前者就算在雙方的對賽中落敗，只要其餘7仗全勝，都肯定可以贏得冠軍。相反曼城就算擊敗阿仙奴，並在另外8場悉數贏波，還要寄望兵工廠在其餘各輪至少失多1分，方可奪冠，這意味阿仙奴已重奪爭冠主動權。

超級電腦分析奪冠機率92.94%

再者阿仙奴在餘下8輪英超中，除了於33輪作客曼城需離開倫敦外，其餘7場全部留守倫敦比賽，當中5場於主場出戰，另外2次作客都面對來自倫敦的韋斯咸及水晶宮，在頻密賽程中免卻舟車勞頓之苦。著名數據機構Opta運用超級電腦，根據各隊賽程、狀態和人腳等條件演算本季英超奪冠機率，結果顯示槍手高達92.94%，藍月就7.05%，第3位的曼聯僅0.01%，其餘17隊為0%。

阿迪達：要繼續做下去﹗

對於最新爭冠形勢，阿仙奴主教練阿迪達矢言：「我們做了我們必須做的事，我們要繼續做下去。這是一場艱難的比賽，考慮到過去幾周球隊經歷的一切，我們早已知道這場將會踢得非常艱難，幸好我們順利捱過。球員付出的努力，真是令人難以置信。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:58
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
4小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
21小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
6小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
20小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
23小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
31分鐘前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
20小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
1小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
16小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影 曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
3小時前