英超│阿仙奴重奪爭冠主動權 數據顯示捧盃機率92.94% 阿迪達：我們做了必須做的事﹗

英超爭冠形勢經過周三英超快車後出現轉變，阿仙奴作客1:0白禮頓，曼城則在主場2:2賽和諾定咸森林，打多一場的槍手將榜首優勢增至7分，重新掌握爭冠主動權。該隊餘下8輪僅一仗需離開倫敦比賽，無需舟車勞頓難怪超級電腦顯示其捧盃機率高達92.94%，兵工廠主教練阿迪達亦指「做了必須要做的事」。

阿仙奴踢多一場領先7分

本輪快車前，阿仙奴比踢少一場的曼城多5分，而雙方於4月中還會在後者主場交手，換句話說藍月只要在餘下各輪全勝，就可以反壓槍手後上封王。然而阿仙奴今仗擊敗白禮頓全取3分，曼城就兩度領先下被森林逼和2:2，兵工廠30輪累積67分，藍月29輪得60分，分差拉開至7分，前者就算在雙方的對賽中落敗，只要其餘7仗全勝，都肯定可以贏得冠軍。相反曼城就算擊敗阿仙奴，並在另外8場悉數贏波，還要寄望兵工廠在其餘各輪至少失多1分，方可奪冠，這意味阿仙奴已重奪爭冠主動權。

超級電腦分析奪冠機率92.94%

再者阿仙奴在餘下8輪英超中，除了於33輪作客曼城需離開倫敦外，其餘7場全部留守倫敦比賽，當中5場於主場出戰，另外2次作客都面對來自倫敦的韋斯咸及水晶宮，在頻密賽程中免卻舟車勞頓之苦。著名數據機構Opta運用超級電腦，根據各隊賽程、狀態和人腳等條件演算本季英超奪冠機率，結果顯示槍手高達92.94%，藍月就7.05%，第3位的曼聯僅0.01%，其餘17隊為0%。

阿迪達：要繼續做下去﹗

對於最新爭冠形勢，阿仙奴主教練阿迪達矢言：「我們做了我們必須做的事，我們要繼續做下去。這是一場艱難的比賽，考慮到過去幾周球隊經歷的一切，我們早已知道這場將會踢得非常艱難，幸好我們順利捱過。球員付出的努力，真是令人難以置信。」